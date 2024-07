Po navedbah policije so v prestolnici Nairobi prijeli 204 ljudi, v drugih mestih pa še 68. Prepoznali so jih s pomočjo nadzornih kamer in posnetkov, ki so zaokrožili po omrežjih, na katerih se vidi, kako plenjenijo in uničujejo premoženje državljanov.

Riot police fired tear gas grenades and charged at stone-throwing protesters in downtown Nairobi and across Kenya in the most widespread unrest since at least two dozen protesters died in clashes a week ago #NRoc@Reuterspic.twitter.com/I7nlsBMN15 — Nancy Roc (@TheNancyRoc) July 3, 2024

Torkove demonstracije v Nairobiju so se sicer začele mirno, pozneje pa so se sprevrgle v nasilje, zaradi česar je policija posredovala s solzivcem. Podobno se je zgodilo tudi v obalnem mestu Mombasa, protesti pa so zajeli tudi tretje največje mesto Kisumu ob Viktorijinem jezeru, navaja britanski BBC.

In #Kenya, more demonstrations have erupted across several parts of the country. In the capital Nairobi, riot police fired tear gas at protesters calling for President William Ruto to resign, even though he has withdrawn proposed tax increases. pic.twitter.com/C5s046CbZX — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 3, 2024

Protesti so se pod vodstvom mladih Kenijcev začeli konec junija in so bili sprva usmerjeni proti spornemu davčnemu zakonu, ki ga je predsednik William Ruto kasneje umaknil. Kljub temu so se demonstracije nadaljevale in prerasle v širšo kampanjo nasprotovanja Rutu, ki ga protestniki pozivajo k odstopu.

Med drugim mu očitajo odgovornost za več kot 20 smrti med izgredi, ki jih je Ruto zadušil tudi z vojsko. Novi protesti so napovedani za četrtek in nedeljo.