Argentina – Ekvador, Urugvaj – Brazilija, Venezuela – Kanada in Kolumbija – Panama so četrtfinalni pari tokratne Cope Americe, ki poteka v Združenih državah Amerike zato, ker služijo slednjim kot zadnja velika priprava na izvedbo svetovnega prvenstva 2026 v nogometu; zaradi tega so Južnoameričani format celinskega prvenstva razširili in so na njem sodelovale tudi vse tri velike severnoameriške države (ZDA, Kanada in Mehika) ter tudi srednjeameriške (Panama, Jamajka). Tako je letos na Copi sodelovalo 16 ekip, ki so bile razdeljene v štiri skupine, od katerih sta v četrtfinale napredovali prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine.

Svetovni prvaki Argentinci so, kot rečeno, nadaljevali izjemen niz, saj so od poraza proti Braziliji na Copi leta 2019 do danes na 60 tekmah izgubili vsega dvakrat (s Savdsko Arabijo na svetovnem prvenstvu in zatem še z Urugvajem v kvalifikacijah za SP 2026), pri čemer so na zadnjih 46 tekmah poleg teh dveh porazov zabeležili samo še tri remije. Gavči so tokrat na Copi igrali v skupini s Kanado, Perujem in Čilem – ne pozabimo, da imajo s slednjimi izjemno slabe izkušnje, saj so jih Čilenci premagali kar v dveh zaporednih finalih Cope v letih 2015 in 2016, posebej slednji je bil zelo boleč, ker je potekal tudi v ZDA ob stoti obletnici (Centenario) tega tekmovanja. Toda Argentina je skupinski del tokrat odigrala izjemno, zmagala v vseh treh tekmah (s Kanado in Čilem 2:0 in proti Peruju z 1:0), osvojila 9 točk z razliko v zadetkih 5:0, pri čemer je kar štiri od teh dosegel napadalec milanskega Interja Lautaro Martinez. Argentinski selektor Lionel Scaloni še naprej navdušuje z igro v ustaljeni postavi, ki jo danes zna na pamet vsak argentinski osnovnošolec (E. Martinez na golu, branilca Molina in Acuña, srednja branilca Romero in Li. Martinez, vezisti De Paul, Paredes in Mac Allister, ter napadalci Messi, Di Maria in La. Martinez), hkrati pa so jasno definirane tudi vse zamenjave. Edina resna sprememba, ki so jo uvedli od SP v Katarju, kjer so osvojili naslov, je v osrčju napada, kjer je Lautaro očitno prevzel mesto Juliana Alvareza. Tudi Messi se je zaradi svojih let povsem podredil ekipi in igra zanjo, kljub njegovi navidezni nezainteresiranosti za igro pa je v nasprotnikovih vrstah še vedno popolna panika, kadar Leo dobi žogo na kakšnih 30 metrih od nasprotnikovega gola. Argentina skratka ostaja absolutni prvi favorit za osvojitev letošnje Cope Americe; vse drugo kot njena zmaga bi bilo presenečenje.

Prav možno pa je, da letos ne bomo videli ponovitve finala iz leta 2021, torej južnoameriške klasike Argentina – Brazilija. To pa zato, ker ima slednja vse od SP v Katarju in izpada proti Hrvaški še vedno velikanske težave v svoji igri, ki zaradi poškodb prvega zvezdnika Neymarja vidno šepa, saj nima pravega organizatorja igre. Po katastrofalnem začetku kvalifikacij za SP 2026 ekipi trenerja Dorivala Juniorja nikakor ne uspeva niti na letošnji Copi: v skupini so namreč osvojili šele 2. mesto za Kolumbijo, s katero so v zadnjem krogu remizirali 1:1, so pa v prvem krogu igrali neodločeno (0:0) tudi s Kostariko in po zmagi nad Paragvajem (4:1) osvojili šele drugo mesto. Kar je dodatna težava, saj se bodo v četrtfinalu zdaj pomerili z izvrstnim Urugvajem v dvoboju, kjer Brazilci sploh niso več favoriti. V ekipi Kariok sicer prevladuje napad iz španske lige (Realova Vinicius in Rodrygo ter Raphinha iz Barcelone ali Savio iz Girone), ki doseže tudi večino zadetkov, osrednja težava pa je kot rečeno slaba zvezna vrsta (Paqueta, Gomes in Guimaraes), odkoder prihaja premalo uporabnih žog v napadalno četrtino.

Kot rečeno, se je kot ena najboljših ekip na prvenstvu izkazal tudi Urugvaj, ki ga vodi nekdanji argentinski selektor Marcelo El Loco Bielsa, ekipo pa na igrišču usmerja izjemni Realov vezist Fede Valverde. Urugvajci so bili s svoji skupini prvi z 9 točkami pred Panamo in z razliko v zadetkih 9:1, premagali in izločili so tudi domačine ZDA, njihov prvi strelec pa je Darwin Nuñez. Dvoboj z Brazilijo že v četrtfinalu bo tako verjetno ena večjih poslastic letošnje Cope. Poleg že omenjene Paname je verjetno daleč največje presenečenje tokratnega prvenstva Venezuela, ki je prepričljivo, tudi z 9 točkami, zmagala v skupini B pred Ekvadorjem in Mehiko (po 4 točke). Tudi v četrtfinalnem dvoboju z doslej neprepričljivo, čeprav perspektivno Kanado se zdi Venezuela favorit, uvrstitev v polfinale in srečanje s (predvidoma) Argentino pa bo tudi njihov zgodovinski dosežek. Vsekakor je letošnja Copa tudi zaradi izjemnega obiska tekem na velikih ameriških stadionih prava poslastica in reklama za južnoameriški nogomet, odkoder prihaja tudi aktualni svetovni prvak v tej igri. x