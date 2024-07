Moški z iglo grozil prodajalki in oropal trgovino v Ljubljani

Neznani moški je v torek okoli 18. ure vstopil v prodajalno v središču Ljubljane in zaposleni na blagajni grozil z iglo v roki ter od nje zahteval denar. Neznanec, ki je po podatkih policije star okoli 40 let in visok okoli 190 centimetrov, je ukradel nekaj bankovcev in peš pobegnil iz trgovine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.