Katastrofa. Tako lahko v eni besedi strnemo predstavo Slovenije na uvodu kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Pireju. Hrvaška je izbrance selektorja Aleksandra Sekulića nadigrala v vseh pogledih, še posebej pa v pripravljenosti na obračun in želji po zmagi, kar je še največja zaušnica za kapetana Luko Dončića in soigralce, ki jih druga tekma čaka jutri ob 16.30 proti Novi Zelandiji.

Čeprav so v slovenskem taboru opozarjali na prerojeno igro Hrvaške v zadnjem obdobju, očitno trenerski štab ni naredil dovolj dobrega dela, saj so izbranci selektorja Josipa Sesarja v dvorani Miru in prijateljstva od uvoda gospodarili na parketu. Ogromno preglavic sta obrambi povzročala visoka Dario Šarić in Ivica Zubac, ki sta najprej polnila obroč, nato pa poskrbela tudi za to, da je žoga lepo krožila in da so njuni soigralci prihajali do odprtih metov za tri točke. Če je obramba slovenske reprezentance puščala na vse smeri in je pričakovano šepal skok, pa je presenetila slaba igra v napadu. Vidno utrujeni Luka Dončić je s težavo prihajal do točk, ostali igralci pa so bili nerazpoloženi. Slovenija je prvo trojko dosegla šele dobro minuto pred koncem druge četrtine v 15. poizkusu, 17 od 41 točk do polčasa pa dosegla s črte prostih metov.

»Tu ne gre več zmago ali poraz, temveč ponos,« je ob koncu tretje četrtine, ko se je pokvaril eden od semaforjev na košu, kar je prineslo daljši premor, in ob zaostanku za 21 točk svojim igralcem govoril izgubljeni slovenski selektor Aleksander Sekulić. Očitno je bilo, da Slovenija pravega načrta nima, medtem ko je bilo povsem drugače pri Hrvaški, ki je do točk prihajala iz lepo izdelanih in vnaprej pripravljenih akcij ter do konca povsem povozila nasprotnika.

»Dobra igra Hrvaške je bila posledica naše katastrofalne. Bili smo brez želje, volje, energije, bili mehki in dovolili nasprotniku, da dela, kar želi. 108 prejetih točk je nesprejemljiva stvar. Da prideš na turnir, na katerem se boriš za olimpijske igre, s takim pristopom, je zaskrbljujoče. Verjamem pa, da čez noč nismo pozabili igrati košarke. Popraviti moramo pristop in željo ter kreniti po zmago proti Novi Zelandiji,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Kvalifikacije za OI v Pireju, prvi dan, skupina B: Egipt – Slonokoščena obala 77:90.