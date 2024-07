Ker pa je pri izvedbi postopka izbora zaznala korupcijska tveganja, je Radioteleviziji Slovenija izdala več priporočil. RTVS je sporočila, da jih bodo dosledno spoštovali. KPK je ugotovila, da je bil postopek izbora slovenske predstavnice voden netransparentno, saj pravilnik ni bil javno in vnaprej objavljen. Prav tako ni datiran, po pojasnilih RTVS pa ne obstaja dokumentacija, ki bi dokazovala, kdaj je nastal. RTVS tudi ni objavila imen članov komisij, ki so ocenjevali skladbe – objavila jih je šele po tem, ko jih je zanje zaprosila komisija. Kot je poudarila komisija, morajo biti pravila, merila, stopnje in sestava različnih komisij, ki o izvajalcih odločajo, poznani pred izborom.

Takšna transparentnost odpravlja korupcijska tveganja naknadnega prilagajanja pravil in povečuje možnost enakopravne obravnave kandidatov. RTVS tudi ni spoštovala določb pravilnika, ki se nanašajo na pravila točkovanja članov mednarodne komisije, prav tako ni bila zagotovljena tajnost glasovanja. KPK na podlagi podatkov in izjav ni potrdila očitkov iz prijav o nasprotju interesov članice obeh strokovnih komisij, ki sta odločali o izvajalcu. Prav tako ni potrdila očitkov o pritiskih ali vplivih v zvezi z izbiro izvajalca, saj so člani slovenske in mednarodne komisije za izbor izvajalca za pesem Evrovizije 2024 zatrdili, da nanje ni nihče vplival.