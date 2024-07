Zakon o psihoterapiji: Vsi so jezni na ministrstvo za zdravje

O zakonu o psihoterapiji se je v javnosti začelo govoriti pred slabim letom dni, ko se je začel nekakšen boj med psihoterapevti znotraj zdravstvenega sistema in tistimi zunaj njega. V petek je ministrstvo za zdravje v javno razpravo naposled poslalo predlog zakona o psihoterapiji. Do odločitve ministrstva in predloga zakona sta zdaj kritični obe strani.