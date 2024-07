Vse štiri tekme Slovenije na turnirju so bile dramatične. Preživela je težko skupino. Na uvodu je v Stuttgartu presenetila Dance, ko je iz podrejenega položaja prišla do izenačenja v zadnjih 15 minutah in prve točke na turnirju. V Münchnu je na balkanskem derbiju nadigrala med seboj sprto Srbijo, ki je remi rešila v zadnjih sekundah tekme. V Kölnu je šokirala favorizirano Anglijo, ki je do zadnje sekunde trepetala za uvrstitev v izločilne boje. Zaradi Slovenije je v Frankfurtu v osmini finala jokal portugalski zvezdnik Ronaldo.

Slovenija je ena izmed pozitivnih zgodb prvenstva, saj je bila njena igra prepoznavna, junaška in ambiciozna, čeprav ima majhen bazen igralcev. Predstave Slovenije so bile učna ura, kako se ob vrhunski taktični pripravljenosti in fanatični borbenosti lahko majhne reprezentance kosajo z velesilami. Razliko v tehničnem znanju so Slovenci na krilih navijačev nevtralizirali z izjemno taktično disciplino, bojevitostjo, nepopustljivostjo in ekipnim duhom. Po preplašenem začetku tekme osmine finala so se že v prvem polčasu dvignili in verjeli, da so sposobni na kolena spraviti tudi Portugalce. Slovenci imajo igro, ki je postala njihov zaščitni znak. Razlika je v tem, da je bila Portugalska na precej višji ravni zahtevnosti kot tekmeci na predtekmovanju. Slovenci so v nekaterih delih tekem trpeli, a ko so pogledali proti golu nasprotnika, so se tudi tekmecem zatresle hlače. Če želi kdo videti vzorčni primer tega, kako je treba igrati v obrambi, naj si ogleda Slovenijo.

Vsi tekmeci so imeli neverjetne napadalce, a Slovenci so vsem pokazali, kako ohraniti mirno glavo ter igrati strastno in s srcem. Pod pritiskom niso delali panike, ampak so se dobro postavljali, sprejemali inteligentne odločitve. Slovenija je bila prvič na velikih tekmovanjih v položaju, ko je vplivala na dogajanje na turnirju. Vse štiri tekme na turnirju je po rednem delu ostala neporažena in prejela le dva zadetka. Na drugi strani je tudi dosegla le dva gola, kar razkriva velike rezerve v pripravljenosti napadalcev. Kek je imel na razpolago dovolj časa, da je izoblikoval udarno začetno enajsterico, ki ji neizmerno zaupa. Dokaz za to sta dva igralca iz slovenske lige (Karničnik, Elšnik). Igralcem je vrnil vero, da znajo in zmorejo. Nogomet je znova dobil kultni status in postal šport številka ena, kar potrjuje romanje več kot 50.000 Slovencev v Nemčijo.

Slovenija bo pred novim izzivom že jeseni v ligi narodov, ko bodo tekmeci iz leta v leto boljši Avstrijci, vselej neugodni Norvežani s Haalandom na čelu in maščevanja željni Kazahstanci, ki so bili tekmec že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. To tekmovanje bo že prvi zrelostni izpit generacije, za katero selektor Kek pravi, da je posebna in bo še nastopala na velikih tekmovanjih. Naslednje bo razširjeno svetovno prvenstvo leta 2026 z 48 reprezentancami v Kanadi, ZDA in Mehiki. Slovenija po uspešnem EP ne sme poleteti, ima pa znanje in sposobnost, da igra in izziva velike.