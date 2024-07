V Romuniji je v zadnjih tednih vladala nogomanija, saj se je reprezentanca na evropskem prvenstvu uvrstila v izločilne boje prvič po letu 2000. Selektor Edward Iordanescu je uvrstitev v osmino finala prvenstva v Nemčiji opisal kot zgodovinski trenutek. Romuni so namreč v izenačenem skupinskem delu, v katerem so vse štiri reprezentance osvojile po štiri točke, osvojili celo prvo mesto. Ob tem so bili deležni nekaj očitkov, da je bil remi na zadnji tekmi proti Slovaški (1:1) prirejen, saj je obema reprezentancama zagotavljal napredovanje v izločilne boje. »Statistika jasno kaže, da sta obe reprezentanci skupaj sprožili 22 strelov, kar kaže na nogometni boj na igrišču,« se je branil romunski selektor.

Romuni so v skupinskem delu z 0:2 izgubili proti Belgiji, kar je bil njihov šesti zaporedni poraz proti reprezentancam, ki so na lestvici FIFA uvrščeni med najboljšo deseterico. S tega naslova popotnica pred tekmo z Nizozemsko ni bila dobra, saj tekmeci na lestvici zasedajo peto mesto. Nizozemci, ki imajo v Nemčiji vlogo tihega favorita, so bili pod velikim pritiskom, potem ko jih je po porazu v skupinskem delu proti Avstriji (2:3) selektor Ronald Koeman obtožil, da so igrali grozljivo. Dodatni pritisk jim je nalagala pozitivna statistika proti Romunom, saj so na vsaki od zadnjih štirih tekem zmagali najmanj z dvema goloma razlike.

Tudi tokrat so na igrišču prevladovali Nizozemci. Romuni so v Münchnu sicer pogumno vstopili v dvoboj, bili boljši v prvih desetih minutah, nato pa so se Nizozemci otresli pritiska. V 20. minuti je sijajno strelsko formo potrdil Cody Gakpo. Napadalec Liverpoola je namreč premagal vratarja Flirona Nita, ki je prejel zadetek v svojem kotu, kar vselej pomeni, da bi lahko posredoval bolje. Gakpo je v drugem polčasu dosegel še svoj četrti gol na letošnjem evropskem prvenstvu, ki je bil po posredovanju vara razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Nizozemski napadalec je odlično igro potrdil v 83. minuti, ko je izigral romunsko obrambo ter podal rezervistu Donyellu Malnu, ki je z neposredne bližine najprej povišal rezultat, v zaključku tekme pa je napadalec Burussie Dortmund po soloakciji z drugim zadetkom postavil končni izid 3:0.

Evropsko prvenstvo, osmina finala: Švica – Italija 2:0 (1:0), Nemčija – Danska 2:0 (0:0), Anglija – Slovaška 2:1 – po podaljških (0:1, 1:1), Španija – Gruzija 4:1 (1:1), Francija – Belgija 1:0 (0:0), Portugalska – Slovenija 3:0 – po 11 m (0:0, 0:0, 0:0), Romunija – Nizozemska 0:3 (0:1), Avstrija – Turčija, četrtfinale, petek: Španija – Nemčija (Stuttgart, ob 18. uri), Francija – Portugalska (Hamburg, ob 21. uri), sobota: Anglija – Švica (Düsseldorf, ob 18. uri), Nizozemska – Avstrija/Turčija (Berlin, ob 21. uri).