Včerajšnjo tekmo osmine finala evropskega prvenstva med Portugalsko in Slovenijo si je ogledalo slabega pol milijona gledalcev.

To je 65-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času prenosa, je sporočila Služba za komuniciranje RTV Slovenija. Največ gledalcev je sicer spremljalo drugi podaljšek, in sicer kar 558.800 oz. 77 odstotkov vseh gledalcev, ki so bili v času podaljška pred televizijskimi ekrani.

Najbolj gledan je sicer bil posnetek, v katerem je Jan Oblak obranil enajstmetrovko Cristianu Ronaldu. Slovenska reprezentanca je tekmo s Portugalsko izgubila po izvajanju enajstmetrovk z 0:3. Redni del in podaljšek sta se končala brez zadetkov. Nogometaše danes na Kongresnem trgu čaka še sprejem, na katerem se bodo navijačem zahvalili za njihovo podporo.