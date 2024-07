Množica navijačev se je na Kongresnem trgu, oblečena v drese in ovita v slovenske zastave, začela zbirati že zgodaj. Kot so v en glas ponavljali navijači, je Slovenija kljub porazu na ponedeljkovi tekmi zanje zmagovalka. Skupina gorenjskih navijačev je na sprejem prišla naravnost iz Frankfurta. »Za nami je kar nekaj ur vožnje, a takšnega dogodka pač ne moremo zamuditi,« je povedal Nejc iz Kamnika. S prijatelji so se za odhod v Nemčijo odločili v zadnjem trenutku in so bili nad tem, da jim je karte uspelo dobiti, zelo navdušeni.

Slovenski nogometaši so privabili tudi najmlajše navijače, ki so, kot so nam povedali, zaradi tekem slovenske reprezentance lahko hodili spat ob kasnejših urah. »Najbolj všeč mi je Šeško, ker je pokazal, da je lahko tako dober nogometaš kot Ronaldo,« je povedala šestletna Maša. Njena prijatelja Erika in Marka je najbolj navdušil slovenski vratar Jan Oblak. »Res težko je biti vratar. Mene bi bilo na njegovem mestu kar strah,« je dejal Mark. Strinjali so se, da biti nogometaš, ki se uvrsti na evropsko prvenstvo, ni najlažje.

Pomemben korak za prihodnost

Nekateri navijači so prihod slovenskih asov nestrpno pričakovali že cel dan. Številni so si po včerajšnji tekmi vzeli tudi dopust. »Tako dolgo smo čakali na Slovenijo na velikem tekmovanju, da moramo v tem zdaj uživati,« je povedal navijač Gregor, ki je na sprejem v Ljubljano prišel iz Murske Sobote. Dodal je, da takšna uvrstitev Slovenije na večjih tekmovanjih pomeni pomemben korak za naslednja tekmovanja. Sam se namreč še dobro spominja zadnje pomembnejše uvrstitve Slovenije na velikih nogometnih tekmovanjih.

Kljub temu da so navijači na nogometaše čakali kar nekaj ur, njihovo navijanje ni popuščalo. »Slovenija, Slovenija, Slovenija,« so glasno vzklikali. Dobro uro pred prihodom nogometašev je bilo vzdušje med navijači že močno razgreto. Začela so se pojavljati ugibanja in stave, ob kateri uri bo reprezentanca prispela na Kongresni trg. Ko je na oder stopila skupina Siddharta, pa je množica začela s prepevanjem. »Dviga Slovenija zastave v ponos,« se je razlegalo po trgu. Malo pred osmo uro so navijači dočakali slovenske nogometaše, ki so se ob močnem aplavzu zahvalili več tisoč ljubiteljem nogometa.

Nasvidenje čez dve leti

Slovenski selektor Matjaž Kek se je ob glasnih vzklikih množice zahvalil za podporo na prvenstvu in obljubil, da bodo tudi v prihodnje Slovenijo naredili ponosno. »Na naslednjih tekmah bomo dali vse od sebe in s srcem igrali za Slovenijo,« je dejal. Pridružil se mu je tudi najboljši vratar slovenske reprezentance Jan Oblak, ki je poudaril pomen zvestih navijačev za uspeh športnikov. »Vsem nam je bilo zelo težko, a najtežje in hkrati najlažje je bilo videti veselje in srečo na slovenskih tribunah, kljub temu da nismo zmagali,« je povedal Oblak.

Vsi skupaj so množici obljubili, da bodo dali vse od sebe, da se takšna srečanja na Kongresnem trgu ne bi dogajala na vsakih 24 let, temveč kar ob vsakem večjem tekmovanju. »To ni bilo zadnje tekmovanje te generacije, zato se res kmalu spet vidimo,« je rajanje na trgu zaključil nogometaš Adam Gnezda Čerin.

