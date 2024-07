V pozivu smo se sklicevali na slabo karmo, ki jo s seboj nosijo obiski premierja na ključnih tekmah, saj se njihovi razpleti potem vedno obrnejo v našo škodo, ga rotili, naj tokrat izjemoma ostane doma, in mu ponudili bolano dober posel, da ga v tej rubriki, njega in njegovo partnerico Tino Gaber, vsaj dva tedna pustimo popolnoma na miru, če nas posluša.

No, seveda nas ni. Trmaril je po svoje in odpotoval na tekmo v Frankfurt, ki smo jo po junaškem odporu na koncu – izgubili. Zdaj je skratka potrjeno, da je Golobova prisotnost na takšnih tekmah že naravnost usodna. Jasno, tudi v uredništvu rubrike N. N. smo se zato vprašali, ali nismo mar mi krivi za to oziroma ali smo mi naredili kaj narobe. Seveda smo! In za to se opravičujemo Matjažu Keku, Beniju Šešku, vsej nogometni ekipi, navijačem in še komu. In kaj smo zagrešili? Poziva, naj ostane doma, namreč nismo naslovili na pravo adreso – ne bi ga smeli na Goloba samega, ampak na Tino Gaber. Ker ona – ona pa zrihta vse, saj veste. Tudi enajstmetrovke, če je treba. Ali pa uroči Ronalda, da jo zgreši. Kaj šele, da prepriča svojega Robija, da ostane doma! Kako smo lahko to spregledali? Hja, krivi smo, ni kaj.