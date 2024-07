Spoštovani gospod profesor Žiga Turk, poveličevanje ravnanja kolaborantov, ki so na bežigrajskem stadionu prisegli Hitlerju, doživljam kot žalitev. Ne le sebe, pač pa vseh nesrečnih ljudi, ki so zaradi tujega vojaškega škornja več let, nekateri tudi desetletja, preživljali pekel in vseh tistih, ki so za svobodo dali svoja življenja. Žalitev je toliko večja, ker v tem kontekstu omenjate boga in poskušate v imenu vere njihova dejanja relativizirati. Morda je vaš zapis provokacija in si z njim le dvigujete politično prepoznavnost in/ali viralnost svojega profila na družabnem omrežju, potemtakem to več pove o vas samih kot o tistih, ki jih želite provocirati. Če z zapisanim mislite resno, naj dodam le, da si lahko čast, o kateri pišete, in poveličevanje tistih, ki so z okupatorjem sodelovali, nekam zataknete.

A tudi zapisi, kot je vaš, sploh ker gre za misel nekdanjega ministra, ne naredijo prav ničesar v smeri duhov. Kvečjemu nasprotno. Zdi se, da je vsakokratni oblasti in vsem pretendentom za oblast v interesu, da so ljudje med seboj čim bolj sprti, zato se o spravi le govori, pa še to bolj potihoma, naredi pa bore malo. Z vidika razvoja Slovenije je tragično, da so po vsem tem času, po dolgih 80 letih, ta vprašanja v naši družbi tako prevalentna. Namesto da bi se obrnili v prihodnost, ves čas gledamo nazaj. zurnal24.si