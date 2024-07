Letalo je zaradi varnostnih razlogov v zgodnjih jutranjih urah pristalo v Natalu na severovzhodu Brazilije, med poškodovanimi pa so državljani Španije, Argentine, Urugvaja, Izraela, Bolivije in Nemčije. Od 40 ljudi, ki so potrebovali zdravstveno oskrbo, jih je v bolnišnici ostalo enajst. V zadnjem podobnem incidentu je maja na letu družbe Singapore Airlines iz Londona v Singapur zaradi močne turbulence umrl 73-letni britanski državljan, še 30 potnikov in članov posadke pa je bilo poškodovanih.