Deložacija centra za brezdomce začasno preložena

Center za brezdomce v Plečnikovem podhodu je bil od lanskega junija v postopku deložacije. Po mediaciji nadškofa in Karitasa so sklenili poravnavo. Sestre uršulinke so odstopile od tožbe proti katoliški laični organizaciji, nadškof je obljubil nakup novih prostorov, društvo prostovoljcev pa, da se bo v roku dveh let izselilo.