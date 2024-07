Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, je neznanka z lažnim prikazovanjem spravila oškodovanca v zmoto in neupravičeno pridobila njegove osebne in druge podatke. Na ta način si je z oddaljenim dostopom omogočila dostop do spletne banke oškodovanca in opravila dve nepooblaščeni transakciji z njegovega računa v vrednosti nekaj tisoč evrov. Novogoriški policisti primer še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ob tem policisti opozarjajo, da so v zadnjem obdobju obravnavali večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oziroma trgovcev s kriptovalutami in z lažno elektronsko pošto v imenu bančnih ustanov in podobno, pogosto pa so se končal z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom oškodovancev.

Po izkušnjah policistov so sodobni spletni prevaranti pripravljeni storiti vse, da se dokopljejo do bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Policisti ob morebitnem oškodovanju svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo, kot so elektronska pošta, podatki o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslovi elektronske pošte, IP številke in podobno. Čimprej naj oškodovanje prijavijo policiji. O morebitni zlorabi pa je potrebno nemudoma obvestiti tudi svojo banko.