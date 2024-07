V teh dneh potekajo še manjši popravki, ki jih je javno podjetje Okolje Piran naročilo izvajalcem del, denimo menjavo lesenih podnic ob Jernejevem kanalu. Kot je povedal direktor podjetja Okolje Piran Neset Dulai, pričakujejo, da bodo obratovalno dovoljenje pridobili do septembra.

Septembra naj bi začeli tudi postopek oddaje privezov. Teh je po obnovi 252, na voljo bodo za plovila, dolga od 5 do 8,5 metra. Skupno 114 priveznih mest je primernih za plovila, dolga od 5 do 6 metrov, 109 mest je za 6- do 8,5-metrska plovila, 29 pa je takih, ki so primerna za krajša plovila.

Uporaben je dober kilometer dolg dvonivojski mostovž, ki ga v teh dneh že uporablja veliko sprehajalcev. Ob tem Dulai opozarja, da je gibanje po mostovžu dovoljeno le za sprehajalce, ne pa za kolesa, skiroje in motorje. Ustrezno so spremenili tudi prometno signalizacijo. Vse obiskovalce prosijo za spoštovanje teh pravil.

Investicija v obnovo Jernejevega kanala je vredna okoli 2,7 milijona evrov, trajala pa je približno dve leti. Pred tem je kanal, ki so ga nekoč uporabljali za plovbo do ladjedelnice na lokaciji nekdanje Drogine tovarne v Seči, več desetletij propadal. Ker ni bil primerno vzdrževan, se je zamuljil, njegova pretočnost pa se je precej poslabšala. Ob tem so se v njem vrsto let nabirala zapuščena in potopljena plovila, ki so jih pred obnovo odstranili.