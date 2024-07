Mislim svoje mesto: Namen centra

Denar se je namnožil preko vseh materialnih podlag, na katerih naj bi temeljil, in tisti, ki ga imajo bistveno več, kot ga potrebujejo, ga morajo čim prej spremeniti v nekaj konkretnega. In kaj je primernejšega za to kot luksuzna stanovanja v mirnem mestu med Alpami in Mediteranom.