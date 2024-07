Obiskovalci Živalskega vrta Ljubljana in bližnjih sprehajalnih poti so do letos spomladi brezplačno uporabljali parkirišče ob Večni poti. Tam se je pred nekaj tedni pojavilo novo urejeno parkirišče z zapornicami, urejeno razsvetljavo in parkomatom v upravljanju podjetja Janez, je opozorila meščanka.

Na njen zapis se je odzval Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je pojasnil, da je inšpektorat že dodelil primer inšpektorju, ki bo ukrepal v skladu z zakonskimi pooblastili. Lastnika zemljišča Marija in Jože Čad o prijavi na inšpektorat še nista bila obveščena, je pa primer pred časom že obravnaval inšpektorat za okolje in prostor. »Za takšno ureditev parkirišča sva se s sestro odločila letos po večletnih pobudah za prostorsko ureditev travnika, ki pa jim ostali prisotni akterji na tem področju niso prisluhnili,« je povedal Jože Čad. Kot je pojasnil, je namreč zemljišče del skupnega zazidalnega načrta z Biotehniško fakulteto, novo lokacijo Prirodoslovnega muzeja in parkirne hiše, ki naj bi jo tam zgradila občina.

Nadzora nad parkiranjem ni

Od leta 2008 sta imela lastnika zemljišča z živalskim vrtom sklenjeno najemno pogodbo za uporabo parcele za parkirišče. Za obiskovalce je bilo tako parkirnina že plačana. »Opazila sva, da ljudje parkirajo na delno urejenem parkirišču in ostalih kotičkih po bližnjem gozdu, kljub temu da ne gre za obiskovalce živalskega vrta temveč tudi dnevne vozače, študente in celo ljudi z avtodomi,« sta pojasnila Marija in Jože Čad. V ZOO Ljubljana na naša vprašanja do zaključka redakcije niso odgovorili.

Odločila sta se, da izbereta novega najemnika, ki je parkirišče opremil in ogradil ter postavil zapornice. Cena parkiranja zdaj znaša en evro na uro, za daljše obdobje pa so cene nižje, je dejal Čad. Po treh mesecih sta ugotovila, da urejenih prostorov na tem delu ne primanjkuje in da je nadzor nad divjim zastonjkarskim parkiranjem na površinah, ki temu niso namenjne, izjemno slab. »Parkiranja po gozdnih poteh, grmovju in cesti ne nadzira nihče,« še opozarjata.

Ideje o parkirni hiši že pred leti

Ljubljanski župan Zoran Janković je na tem območju gradnjo parkirne hiše napovedal že pred petimi leti. Prvi zazidalni načrt, ki predpisuje gradnjo omenjene parkirne hiše, je bil potrjen že leta 2004, ko je v Ljubljani županovala Danica Simišič. Vmes je bil spremenjen v letih 2010 in 2014.

Po trenutno veljavnem prostorskem aktu je predvidena gradnja parkirne hiše v višini do štiri metre, ki pa bo lahko imela tudi kletno etažo. V letu 2004 so predvideli 322 parkirnih mest v dveh nadstropjih. V postopku sprememb zazidalnega načrta »bo med drugim vključena preveritev in morebitna povečava garažne hiše za eno etažo s skupnim številom parkirnih prostorov 450. O drugih podrobnostih projekta je še prezgodaj govoriti,« so ob županovi napovedi pojasnili na občinskem oddelku za urejanje prostora.