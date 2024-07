Po štirih letih se je na oder celjskega Starega gradu minuli, zadnji junijski vikend vrnil muzikal Veronika Deseniška, ki sodi med vrhunce letošnjega programa Poletje v Celju. Še dve predstavi, ki razkrivata eno najlepših ljubezenskih zgodb o sicer nesrečni ljubezni Friderika II. in Veronike z Desenic ter ju odlikujeta glasba Leona Firšta in scenarij Janeza Usenika, se bosta zvrstili ta četrtek in petek, 4. in 5. julija. »Ta muzikal smo oživili, ker zgodba predstavlja vso veličino Celja in nekdanjih mogočnih celjskih grofov. Najprimernejši prostor pa je zagotovo Stari grad,« pravi Maja Voglar, direktorica zavoda Celeia Celje. Kot je povedal producent muzikala Tilen Naraks, je to verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega tisočletja, ki si ga je v štirih sezonah v Celju in na gostovanjih ogledalo več kot 25.000 gledalcev.

Utrip srednjeveškega življenja na gradu

Šestnajst članov Slovenskega ljudskega gledališča Celje in gostujoči igralci ter igralke Lucija Harum, Mario Dragojević, Manca Ogorevc, Luka Bokšan, Branko Završan, Mojca Končar, Tanja Potočnik, Lučka Počkaj, Žan Brelih Hatunič, Damjan M. Trbovc, Rastko Krošl, Eva Stražar, Urban Kuntarič, Borut Doljšak, Lovro Zafred in Andrej Murenc pa so z znanimi slovenskimi in tujimi pesmimi in priredbami, eno pravljico ter prozo Karla Destovnika - Kajuha očarali obiskovalce koncerta Glasbeni epilog, s čimer so tudi uradno zaključili sezono. »V SLG Celje radi in pogosto pojemo,« so dejali celjski gledališčniki, ki imajo za seboj uspešno sezono. V nadaljevanju poletja se bo na Glavnem trgu v mestu odvijal program uličnega plesa različnih plesnih zvrsti, na dvorišču Knežjega dvora pa koncerti Celeia klasika. Muzejski trg bo prizorišče za Večerne glasbene čarovnije, na katerih se bodo predstavili Mi2, Marko Škugor in Kvatropirci. Pestro bo tudi pri Vodnem stolpu, kjer se bo zvrstilo kar petnajst koncertov, prav tako se bodo ti odvijali pred Metropolom in na Krekovem trgu.

»Eno osrednjih prizorišč je vsako leto seveda Stari grad, kjer bodo ob koncih tedna odprta vrata grajske tiskarne, obiskovalci pa bodo v okviru programa Živa zgodovina lahko začutili utrip srednjeveškega grajskega življenja. Zadnji dan avgusta bomo pripravili tradicionalni srednjeveški dan,« še napoveduje Voglarjeva iz zavoda Celeia. Prvič bosta 23. in 24. avgusta uprizorjeni predstavi potopitvenega gledališča Celjski vsi, katerega člani so uveljavljeni celjski ustvarjalci ter v Celju delujoči umetniki, ki bodo člane rodbine Celjskih predstavili v besedi, gibu in glasbi.