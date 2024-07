Potem ko so predlani doživljajski park na koruznem polju uredili na Zlatem polju in so lani obiskovalci pot izgubljenega astronavta iskali v Hrastjah, letošnji koruzni labirint raste ob vzhodni vpadnici v Kranj, tik za avtocestnim izvozom Kranj vzhod. Razprostira se na petih hektarih in ima obliko ledenodobnega mamuta.

»Zavrteli smo časovni stroj in ta se je ustavil v ledeni dobi. Želimo, da obiskovalci odpotujejo v preteklost in se odmaknejo od hitrega življenjskega ritma, ki nam kvari kakovost življenja. Pametne naprave in digitalni svet namreč poleg poletne vročine še dodatno pregrevajo našo glavo in šibijo odnose, zato se osvežitev vselej prileže,« je jasna Nataša Pečarič iz projektne ekipe koruznega labirinta.

Spomnila je, da so v času ledene dobe na območju letošnjega tematskega parka na koruznem polju v bližini Kokrice živeli mamuti, nedaleč stran so leta 1953 odkrili celo njihova okostja. Vsebinska rdeča nit letošnjega labirinta, ki bo svoja vrata odprl v soboto zjutraj, bodo zato raziskovanje prazgodovine, odkrivanje skrivnosti jamskega človeka in spoznavanje prazgodovinskih živali. Pot med koruznimi trsi, ki v tem času zaradi ugodnih vremenskih pogojev dosegajo že približno 160 centimetrov, bo obiskovalcem olajšal zemljevid, s katerim bodo iskali interaktivne postaje.

Sredi poletja tudi labirint v Mariboru

Tudi letošnji kranjski labirint je nastal v sodelovanju s fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer so študentje pri predmetu geodezija oblikovali idejne zasnove. Avtorica načrta je študentka Urška Urankar, ker je labirint namenjen tako otrokom kot odraslim in so ga v Kranju postavili že tretjič, pa je letošnji poligon še nekoliko zahtevnejši kot lani in predlani.

»Za uspešno pot do cilja bo še pomembnejše medsebojno sodelovanje obiskovalcev, to pa je tudi eden glavnih ciljev projekta. Pri nas namreč stavimo na zabavo v naravi, kakovostno preživljanje prostega časa in druženje,« je dejala Nataša Pečarič.

Sogovornica je poudarila, da bo del labirinta neraziskan, kar pomeni, da ga bodo obiskovalci spoznavali brez zemljevida. »Tisti najbolj vešči bodo zagotovo našli pravo pot, drugi pa se bodo tudi malo izgubili. Ampak saj vemo: če se izgubimo, se lahko tudi najdemo. Sicer pa bodo poleg poučnih v labirintu tudi zabavne postaje, igre in naloge spretnosti. Letos bo treba poiskati kar tri skrite točke,« je še razkrila Nataša Pečarič, ki se tudi tokrat nadeja obiskovalcev z vseh koncev države.

Kranjski labirint bo poletno zabavo ponujal vse do prvih dni septembra, ko bodo koruzo pobrali in jo uporabili za krmo živali, sredi poletja pa bo projektna ekipa vrata koruznega labirinta odprla tudi v Mariboru, kjer so letos koruzo posadili nekoliko pozneje kot minula leta.