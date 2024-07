Par je skupaj od lani, njuno razmerje pa je pritegnilo ogromno pozornosti medijev. Produkcija filma z naslovom Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story naj bi se začela prihodnji mesec v Kansas Cityju v Missouriju, nekaj snemanj pa naj bi potekalo na stadionu Arrowhead. Vodja blagovne znamke Hallmark Darren Abbott je pojasnil, da sta Hallmark in klub Kansas City Chiefs, za katerega igra Travis Kelce, zakoreninjena v vrednotah, tradiciji in skupnosti ter da obstaja posebna alkimija med tema dvema ikoničnima organizacijama, zaradi česar so se tudi odločili, da posnamejo film.