Če rokenrol glasba sodi med najbolj vplivne družbene dejavnike 20. stoletja, je bilo leto 1954 oziroma pomlad in poletje tistega leta najbolj prelomen čas za to glasbo. Leta 1954 se je namreč v ZDA začela prebijati v osrednji eter, preko katerega se je vzpostavila kulturno-sociološka sila, ki je v naslednjih desetletjih predvsem med mladežjo zahodne civilizacije spreminjala zavest in poglede na življenje.

Nedavno smo že posvetili zapis skladbi Rock Around the Clock, ki jo je zasedba Bill Haley & His Comets izdala maja 1954, nakar je 9. julija 1955 kot prva rock'n'roll skladba dosegla vrh ameriške lestvice, s čimer se je rokenrol vzpostavil kot osrednja glasba ameriške mladine. A na julij 1954 je vezan še en prelomen moment: 5. julija 1954 je Elvis Presley posnel skladbo That's All Right Mama, ki je bila v javni obtok dana 19. julija 1954. Skladba sicer ni prišla na nacionalno lestvico, je pa pomenila začetek profesionalne kariere Elvisa Presleyja, obenem je po nekaterih videnjih zgodovine prva posneta rokenrol skladba, čeravno bi kdo drug rekel, da je to prej omenjena Rock Around The Clock ali celo Rocket 88 zasedbe Ika Turnerja iz leta 1951.

Nekaj naključij

That's All Right, ki je originalno domislica temnopoltega blueserja Arthurja Crudupa iz leta 1946, je bila v izvedbi Elvisa Presleyja posneta malodane slučajno. Presley je v Sun Studio, ki je v Memphisu začel delovati leta 1950 in v katerem je bila posneta tudi Rocket 88, prvič stopil leta 1953. Studio je ustanovil Sam Phillips, prav tako belopolti mladec, ki se je nad temnopoltim bluesom navdušil na bombažnih poljih, kjer je slišal peti temnopolte obiralce. Kasneje je postal radijski napovedovalec in DJ, prve posnetke v Sun Studiu pa so naredili blueserji, na primer B. B. King.

Mladi Presley je v studio prvič stopil avgusta 1953, ko je posnel skladbo, ki jo je podaril materi za rojstni dan, potem je še dva posnetka ustvaril v začetku leta 1954. Nič od tega Phillipsu ni zvenelo presežno dobro, čeravno je v Presleyju slišal potencial, ki ga je iskal, to pa je bil belopolti pevec, ki bi zmogel peti temnopolto glasbo. S tem vzgibom mu je iskal glasbenike in ga 5. julija 1954 združil s kitaristom Scottyjem Moorom ter kontrabasistom Billom Blackom, ki sta kmalu postala del Presleyjevega spremljevalnega ansambla.

A tudi snemanju 5. julija sprva ni kazalo dobro in ko so se že v poznih nočnih urah nameravali raziti, je Presley na akustični kitari začel preigravati That's All Right. Moore se je kasneje spominjal: »Naenkrat je Elvis začel peti to pesem, ob tem skakati in se vesti, kot da je nor, kar se je preneslo na Billa, da je začel početi enako, jaz pa sem začel igrati zraven. Samu je naše početje vzbudilo pozornost. 'Kaj počnete?' nas je vprašal. Odgovorili smo: 'Ne vemo,' on pa nam: 'Domislite se začetka in ponovite.' Končno je našel zvok, ki ga je iskal.«

Tri dni kasneje je skladbo v svoji oddaji zavrtel DJ ​na memphiškem radiu in odziv poslušalstva je bil mitski. Naslednji dve uri oziroma celotno oddajo je moral vrteti samo That's All Right. Odziv poslušalstva je potrdil, da je bila najdena formula, in trio v enaki postavi je nekaj dni kasneje posnel še skladbo Blue Moon of Kentucky, katere avtor je bil Bill Monroe, mandolinist in pionir bluegrass glasbe. Obe skladbi sta posneti brez bobnov, čeravno se komu zdi, da jih je na posnetku slišati, vendar gre za zvoke, ki jih je ob igranju povzročal kontrabasist, ki je tudi dal idejo, da se kot druga skladba posname Blue Moon. Tudi v tem primeru je najprej šlo za šalo, saj se je prvotno hecal oziroma karikiral visoko petje Billa Monroeja, kar je Presley povzel s svojim glasom, ki mu je bil obenem dodan odmev, kar je bil eden prvih primerov z eho efektom obogatenega vokala, ki je danes globalno znan.

Originalni avtor ni dobil niti centa

S tema dvema skladbama je Elvis Presley izdal svojo prvo malo ploščo, ki je izšla 19. julija 1954. Dva dni pred tem, torej 17. julija, je Presley ob spremljavi Moora in Blacka, ki sta si nadela ime Blue Moon Boys, v Bon Air Club v Memphisu tudi prvič nastopil v živo​. Mala plošča, na kateri sta bili obe posneti skladbi, se, kot rečeno, ni uvrstila na nacionalne lestvice, je pa postala nadvse priljubljena v okrožju Memphisa, kar je triu zagotovilo nastopanje v živo. Na teh nastopih se je kaj kmalu izkazalo, da Presley ob specifičnem glasu in pojavnosti poseduje tudi izjemen talent za pravočasne odrske reakcije in plesne gibe z boki, ob katerih so dekleta začela kričati in ki so mu jih kasneje na televizijskih nastopih cenzurirali tako, da so ga snemali samo od pasu navzgor.

Pa vendar sta od leta 1954 do preboja na območju celotnih ZDA morali miniti še dve leti. Strukture tedanjega glasbenega posla niso vedele, kam Presleyja uvrstiti. Za institucijo country glasbe, kot je bila radijska oddaja Grand Oel Opry, je bil premalo country oziroma preveč temnopolto zveneč. Tudi skladbi s prve male plošče sta zastopali dva svetova. Medtem ko je bila That's All Right na sledi izročilu temnopoltega bluesa, je bila Blue Moon of Kentucky del belopolte glasbene dediščine; s tema dvema skrajnostma so imeli sprva težavo predvsem uredniki radijski postaj. Za temnopolte rhytm'n'blues radijske postaje je zvenel preveč hillbilly, za belske postaje pa preveč rhytm'n'bluesovsko oziroma temnopolto. Tako se je skozi leto 1955 Presley ohranjal predvsem z živimi nastopi, na katere je belopolta mladež drla, da gre za nekoga posebnega, pa so dajali misliti tudi izpadi ljubosumja nekaterih ljudi. Koncerti, ki jih je izvajal skozi leto 1955, so bili tudi incidentni, saj so ga nekateri sovražili, kar je v posameznih zveznih državah, denimo v Teksasu, zahtevalo okrepljeno prisotnost policije, obenem pa je to prispevalo k dodatnemu slovesu. Konec leta 1955, potem ko je nastopal tudi kot predskupina Billa Haleyja in njegovih Meteors, je s Presleyjem podpisal pogodbo Colonel Parker, ki je obenem izposloval pogodbo z založbo RCA. Januarja 1956 je Presley posnel skladbo Heartbreak Motel, s katero se je prvič povzpel na vrh lestvic in zastavil kariero v smeri globalne proslavitve. A That's All Right je bila skladba prelomnica, originalni avtor Crudup pa za avtorske pravice ni dobil niti centa.