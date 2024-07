Prijetno osvežitev v poletnih mesecih ponuja tudi Jezersko. Gorniška vas je na obronkih nekdanjega kamnoloma, ki povezuje Spodnje in Zgornje Jezersko, v okviru Žive dediščine postavila tematsko učno pot. Nanjo lahko stopite v dolini Komatevre, kjer je tudi urejeno parkirišče, ali pa se sprehodite iz središča vasi mimo mimo cerkve sv. Ožbalta, Karničarjeve kmetije vse do kmetije Spodnji Virnik in naprej do lehnjakotvornega izvira. Pot, ki traja dobro uro, je zanimiva že sama po sebi. Lahko boste spoznali zgodovino kraja in njegov razvoj vse do danes. Lahka pohodniška pot, ki poteka večinoma po gozdnih cestah, je primerna tudi za družine z mlajšimi otroki, prav tako stopnice v kamnolomu niso prestrme, da jih otrok ne bi mogel prehoditi. Pot je ves čas označena z zelenimi smernimi tablicami z oznako planike. Na obeh kmetijah se vsekakor splača ustaviti na poti nazaj in si vzeti čas za malico oziroma kosilo. Obe kmetiji namreč slovita po domači, lokalni kulinariki.

Od izvira do uporabe v arhitekturi

Ima pa že sam kamnolom, ki je po svojem obsegu sodil med manjše, pestro zgodovino. Lehnjak so za lokalne potrebe in restavratorska dela začeli pridobivati leta 1950. Oblikovanje blokov je potekalo ročno, pogosto s prirejenimi žagami in sekirami za obdelavo lesa. Dobrih dvajset let kasneje je podjetje Marmor Hotavlje kamnolom kupilo in postopno uvedlo sodobno tehnologijo pridobivanja z diamantno žico. Žal pa so se zaloge lehnjaka v ležišču močno zmanjšale po letu 2000, ko je bilo pridobivanje najbolj intenzivno.

Na poti boste spoznali »življenje« te kamnine; od njenega nastanka na vodnem izviru, pridobivanja za gospodarske namene v nekdanjem kamnolomu ter do končne uporabe v lokalni in svetovni arhitekturi. Med drugim je lehnjak še danes vgrajen v številne domove na območju Jezerskega, krasi pa tudi mnogo pomembnih stavb v Sloveniji. Iz njega so narejene celo arkade ob Rožnovenski cerkvi v Kranju, ki jih je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Več informacij boste našli na informativnih tablah, razporejenih ob poti.

Pogled skozi povečevalno steklo

Za mlade raziskovalce in tudi vsevede je izredno atraktiven pogled na lehnjak skozi povečevalno steklo. Ker gre za biokemično sedimentno kamnino, boste ob pozornem ogledu lahko v njej opazili odtise mahov, vejic, semen, storžev, listov, trav ter celo ohranjene polžje hišice in debla dreves. Lahko je rjavkasto rumene, sivkaste ali rdečkaste barve. Seveda se lahko na lehnjakovo pot vedno odpravite sami, ne bo pa vam žal, če se boste julija ali avgusta ob sobotah priključili organiziranemu vodenemu pohodu do te izjemne naravne znamenitosti.

In še namig za vse, ki se boste v prihodnjih mesecih odpravili proti Zgornjemu Jezerskemu. Predvsem v zgodnjih dopoldanskih urah in tudi čez dan previdno na cesti. Ta je namreč zaradi serpentin privlačna tako za avstrijske motoriste kot tudi za vse zagrete kolesarje, ki radi »zagrizejo« v klanec.

*** V okviru projekta Živa dediščina so na Jezerskem uredili območje skladov lehnjaka in lehnjakotvornega izvira. To zagotavlja ohranitev in razvoj tamkajšnje naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete.