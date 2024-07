V Turističnem informacijskem centru (TIC) so prepričani, da bo v pestrem naboru dogajanja vsak obiskovalec Jezerskega našel nekaj zase in tako popestril svoj oddih. Preplet dogodkov in aktivnosti je po njihovih besedah še posebej primeren za vse, ki jih privlačijo zgodovina, etnološka dediščina, narava, mogočni hribi, kmetije, živali in domača kulinarika.

Ime dogajanja sicer izhaja iz knjige z naslovom Jezerske štorije, v kateri je Andrej Karničar, dolgoletni oskrbnik Češke koče, zbral zgodbe, legende in spomine na dogodke iz vsakdanjega življenja, ki so se dolgo prenašali le ustno. Predstavniki TIC Jezersko še dodajajo, da je vsebina letošnje Jezerske štorije res unikatna, saj se bodo obiskovalci lahko za en dan spremenili v pastirje in odnesli sol ovcam na planino, si izdelali unikaten spominek iz ovčje volne, z lokalnim vodnikom raziskovali skrite kotičke Jezerskega, se odpravili do lehnjakotvornega izvira, pokukali v zgodovino Jezerskega skozi sakralno dediščino, okušali tradicionalno pastirsko jed masunjek in še veliko več.

Kot dodajajo predstavniki TIC Jezersko, bodo sobotne večere popestrili s koncertom Etno bande Poseben gušt ter z dvema filmskima projekcijama, skozi poletje pa bo Medgeneracijski center Jezersko gostil tudi dve razstavi. Na prvi, ki nosi naslov Vse, kar je lepo, se bo s svojimi slikarskimi deli predstavila skupina jezerskih ustvarjalk, druga razstava, katere odprtje bo prvo soboto v avgustu (3. avgusta), pa bo posvečena motivom divjega živalskega sveta na Jezerskem in v okolici, ki sta jih v fotografski objektiv ujela Matej Podrekar in Rok Štirn. Eden od vrhuncev letošnjega poletnega dogajanja bo kot vedno letos že 64. Ovčarski bal, najstarejša etnografska prireditev v Sloveniji, ki bo potekal v nedeljo, 11. avgusta, od 11. ure naprej. Obiskovalci bodo spoznavali stare običaje življenja na planini, opazovali prigon ovc v dolino ter dela, povezana s predelavo ovčje volne. Hkrati bodo lahko razvajali svoje brbončice, in sicer s številnimi domačimi jedmi, pripravljenimi na tradicionalen način.