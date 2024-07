Če zgolj preštejemo medalje, ki so jih slovenski vinarji prejeli na letošnjem največjem in najvplivnejšem ocenjevanju vin na svetu, na Decanter World Wine Awards (DWWA), je bila bera spet rekordna. Skupno so namreč prejeli kar 223 odličij, medtem ko so jih lani 195. Lani smo po dolgem času ostali brez platinaste medalje, a smo zato prejeli rekordnih 12 zlatih medalj. Letos pa imamo spet platinasto medaljo! Po nekaj letih premora jo je pridelal Miran Sirk iz briške peninarske hiše Bjana, tokrat za cuvee prestige extra brut letnika 2019.

Platinasti medalji oziroma 97 točkam je dodal še srebrno odličje za brut in bronasto za brut rose. Drugi zmagovalec med slovenskimi vinarji pa je gotovo Klet Brda (če ji priključimo še Klet de Baguer), ki je tako kot lani prejela dve zlati medalji. Lani so ocenjevalce v Londonu navdušili z rdečimi zvrstmi, letos pa z belimi vini. Tako so 95 točk in zlato medaljo ocenjevalci letos namenili rebuli motnik single vineyard (2017) in sivemu pinotu quercus (2023), ki je prejel tudi oznako za dobro vrednost (value wine), kar prejmejo z zlatom ali platino ovenčana vina, ki stanejo manj kot 15 evrov.

Letos sta med prejemniki zlatih medalj kar dva vinarja, ki sta ponovila lanski uspeh – Gregor Mikuž iz štajerske hiše M-enostavno dobra vina z extremom 2021 (zorjen sauvignon) in Gašper Čarman (Gašper Wines) s cabernetom francom 2021. Oba sta tudi lani za enaki vini predhodnega letnika prejela zlati priznanji. Uspeh slovenskih vinarjev je z zlato medaljo dopolnil še Kristančič iz Medane za rdečo zvrst pavo (2021). x vl