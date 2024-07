Za znak so si člani tako imenovane zelene ekipe pod koordinacijo Zavoda za turizem in razvoj Lendava prizadevali več kot leto dni in je rezultat kompleksnega popisa stanja v šestih kategorijah, zbiranja podatkov in ustreznih dokumentov, dobrih praks ter izvedenih aktivnosti.

Ocena je bila destinaciji izdana v šestih kategorijah: Destinacijski management, Narava in krajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij & komunikacija, in sicer na lestvici od 1 do 10. Najvišjo oceno je destinacija dosegla na področju Kulture in tradicije, kar priča o zavezi k ohranjanju in varovanju nepremične in žive dediščine. Med trajnostnimi aktivnostmi, ki se izvajajo na destinaciji Lendava, velja izpostaviti nekaj primerov dobrih praks, kot so zeleni kotiček v novičniku E-Murania, Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Lendava (2022–2026), izvedba Domače tržnice s ponudbo izdelkov in pridelkov iz občine ter okolice, vsakoletni Javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine v počitniško delo ter razpršeni Hotel Vinarium.