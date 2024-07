Zakaj ne bi med poletnimi počitnicami vsaj za kakšen podaljšan konec tedna prišli v velenjski kamp, ki je odlično izhodišče za spoznavanje Šaleške doline? V neposredni bližini Velenjskega jezera so vam na voljo urejene parcele za avtodome, prikolice in šotore, odločite se lahko tudi za najem moderne mobilne hišice Adria za do pet oseb, glamping šotora za štiri osebe ali katerega od manjših, že postavljenih šotorov za dve osebi. V sklopu kampa je lepo urejen sanitarni objekt, restavracija je tik ob recepciji kampa, novost pa je paintball poligon, ki je urejen kar v zadnjem delu kampa. V kampu so dobrodošli tudi kužki, za katere je urejen tuš, lahko pa se kopajo tudi na delu jezerske obale.

Iz kampa se lahko peš, s kolesom ali avtodomom odpravite na raziskovanje doline gradov, jezer, termalnih voda, industrijske dediščine, modernizma in ekološkega gibanja. Skupaj z družinskimi člani ali prijatelji boste lahko uživali na pohodniških in kolesarskih poteh ter v lokalni kulinariki turističnih kmetij.

Priporočamo tudi obisk Muzeja Velenje, ki je urejen v gradu nad mestom, prav tako si lahko ogledate skakalnice in se ob tem naužijete lepih razgledov na Velenje. Za otroke bo zelo zanimiv ogled Muzeja premogovništva Slovenije, ki je urejen v bližini kampa. Gre za popolnoma prenovljen muzej, ki obiskovalcem na interaktiven način predstavi življenje rudarjev in njihovo delo: kako so se vsak dan spuščali 160 metrov globoko pod zemljo in kopali premog. V uri in pol, kolikor traja ogled, boste videli 20 izjemnih scen in 15 zanimivih lutk, ki oživijo s pomočjo sodobne avdiovizualne opreme.

V centru Velenja imajo največji skate park v Sloveniji, na Velenjskem jezeru se vsak dan nekaj dogaja, na Visti organizirajo tudi poletne koncerte. Z ladjico se lahko zapeljete po jezeru, se potapljate proti ugreznjenim vasem ali pa obiščete podeželje, ki vas bo očaralo s samotnimi kotički in prekrasnimi razglednimi točkami.

Kolesarska pot Štrekna od Velenja do Dravograda

Novost v ponudbi Šaleške doline je 35 kilometrov dolga kolesarska pot Štrekna, ki od maja 2024 Šaleško dolino povezuje s Koroško. Kolesarska pot poteka po stari železniški progi vse od Velenja in skozi sotesko Huda luknja ter mimo Mislinje in Slovenj Gradca do Dravograda. Pot lahko nadaljujete še naprej do avstrijskega kraja Labot (Lavamünd). Začetek poti je pri Intersparu v Velenju oziroma pri podjetju Plastika Skaza. Pot je zelo lepo urejena in poteka tudi po mostovih nad glavno cesto ter skozi predore, prav tako vključuje postajališča z mizami in klopmi. Ob poletnih koncih tedna od julija do septembra na celotni relaciji vozi tudi Štrekna bus, ki je opremljen s prikolico za prevoz koles in poskrbi za udoben povratek na izhodišče.

Slovenia Unique Experience

Šaleška dolina je edina destinacija v Sloveniji, ki ponuja kar tri doživetja 5-zvezdičnega koncepta Slovenia Unique Experience. Velenje Underground je edinstveno podzemno kulinarično doživetje v avtentičnem ambientu Muzeja premogovništva Slovenije, ki surovo industrijsko okolje združuje s prefinjenimi gastronomskimi užitki. Enkratno doživetje 160 metrov pod zemljo vznemiri tako telo kot duha. Skrivnosti potopljenih vasi je ime doživetja, ki nas popelje v svet, kjer so bile nekoč vasi, danes pa so tam jezera. Kaj se je zgodilo s hišami, kmetijami, cerkvami? Zakaj so potonile in kam so odšli prebivalci vasi? Odkrivajte neverjetne življenjske zgodbe prebivalcev Šaleške doline. Na Poletu v usnjarno Evrope pa spoznajte Šaleško dolino iz zraka in priletite v Šoštanj tako, kot je to leta 1931 storil Tomaš Bata, legendaren češki tovarnar in največji izvoznik čevljev. S starodobnikom obiščite nekdaj najuglednejšo tovarno usnja daleč naokrog in spoznajte usnjarsko rodbino Vošnjak (Woschnagg). Razvajajte se na kosilu v mestni vili in se prepustite gosposkemu utripu Šoštanja.

Velenjska plaža & Vista – park z razgledom

Poleti se dogajanje iz Velenja preseli k Velenjskemu jezeru, kjer obiskovalce pričakajo urejene plaže in kjer je na voljo veliko zabave za vse družinske člane. Na gladini jezera postavijo vodna igrala, obiskovalci lahko veslajo na supih, surfajo, uživajo na otroških igralih ali se z ladjico, imenovano pletrca, zapeljejo na izlet po jezeru (pletrca vozi od petka do nedelje). Vsako nedeljo se obetajo animacijski programi za otroke vseh starosti, ustvarjalne delavnice, športne igre za celotno družino, bogat glasbeni program in pestra kulinarična ponudba.

Od jezera pelje tudi lepo urejena kolesarska pot proti Šoštanju. Ker pot poteka po ravnem, je zelo primerna tudi za najmlajše kolesarje. Prav tako je tik ob jezeru urejen park Vista, kjer je v poletnih mesecih odprt turističnoinformacijski center z vsemi informacijami o turistični ponudbi Šaleške doline. S 14 metrov visoke ploščadi se obiskovalcem ponuja lep razgled na jezero in do obronkov Pece ter Paškega Kozjaka. V parku Vista so organizirani tudi vsi največji poletni dogodki in koncerti.