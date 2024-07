Dovolj majhen, da razvije povezovalno klubsko energijo, a hkrati dovolj velik, da privabi največja glasbena imena. Veliko zanimanje za prva dva dogodka je to potrdilo, za tretjo izvedbo pa organizatorji napovedujejo, da bodo vstopnice pošle še hitreje. Tudi zaradi Andrea Caste, ki je vajen najrazličnejših prizorišč; od klasičnih koncertnih dvoran do rimskih koncertnih prizorišč pa tudi bolj adrenalinskih, kot so na primer vrhovi Mont Blanca. Plaža v Strunjanu mu bo zato pisana na kožo. Poskrbeli pa so še za eno presenečenje. Kot poseben gost, ki bo uvodoma razgrel obiskovalce, bo nastopil italijanski DJ in producent Marco Cavax, ki redno gostuje na raznih festivalih po vsej Italiji, Španiji in drugje, ustvarjal pa je tudi z zvezdniki, kot sta Snoop Dogg in Leiner.

Vstopnice za dogodek, ki bo na vrhuncu poletja pripeljal vrhunska ustvarjalca, si lahko v predprodaji zagotovite po nižji ceni. Naprodaj so v Vinskem butiku Vinakoper na Šmarski 1 v Kopru vsak delovnik med 8.30 in 20. uro ter ob sobotah med 8.30 in 17. uro ali na www.lapopsi.si.