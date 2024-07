Pustolovski park sredi gozda je odprt vsak konec tedna (ob sobotah in nedeljah) med 10.30 in 17.30 vse do 6. septembra. Namenjen je odraslim in otrokom od šestega leta starosti oziroma z najmanj 140 centimetri višine (izmerjena višina z iztegnjenimi rokami). Zgrajen je v duhu trajnostne zaveze, sredi gozda ob jezeru, in tako lepa popestritev dogajanja za vse, ki si želijo prosti čas preživeti v naravi na čistem zraku. V adrenalinskem parku lahko svoj pogum in ravnotežje preizkušate na treh višinskih in težavnostnih stopnjah. Vsaka ima 12 zabavnih izzivov, ki se končajo z nepozabnim spustom po jeklenici. Za vašo varnost skrbijo izkušeni inštruktorji in varnostni pas z varovalnim sistemom saferoller.

V adrenalinski park ali pa v bar Alpska perla, ki ponuja čudovit razgled in užitek ob dobri pijači, se lahko odpeljete s sedežnico Počivalo, ki vozi vsak konec tedna med 10. in 18. uro.