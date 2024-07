Modra jama na otoku Vis leži pet navtičnih milj od pristanišča Komiža, v zalivu Baluni na vzhodni strani otoka Biševo. Dolga je 36 metrov in široka 10 do 12 metrov, visoka do 15 metrov in globoka 16 metrov. Podatek, ki ga boste našli v vsaki turistični brošuri otoka. Kot tudi, da jama letos praznuje svoj 140. rojstni dan.

Za odkritje Modre jame je zaslužen dunajski slikar Eugen baron Ransonnet, ki jo je leta 1884 odkril med svojo potapljaško ekspedicijo. Z njenim odkritjem se je začel tudi turizem v Dalmaciji, Modra jama pa je od takrat postala neizogibna atrakcija Jadrana. Od leta 1951 je zavarovana kot geomorfološki naravni spomenik. Edinstveno jo dela njen značilen svetlobni efekt, ki daje skalam in morskemu dnu nebeško modro barvo. Pogled na naravni fenomen ne pusti ravnodušnega nobenega obiskovalca.

Ob 140. obletnici odkritja Modre jame na Biševu se je Turistična skupnost Splitsko-dalmatinske županije pridružila praznovanju z organizacijo razstave podvodne fotografije z naslovom Pod morjem, pod zemljo, ki so jo postavili v nekdanjem vojaškem predoru Gatula na Biševu. Razstava prikazuje podvodne prizore viškega arhipelaga in drugih delov jadranskega akvatorija. Avtorji fotografij so Dalibor Andres, Danijel Frka, Ivana Grgić, Damir Zurub, Marjan Radović, Srđan Vrančić in Božidar Vukičević, ki že leta zvesto beležijo in dokumentirajo podvodni svet Jadrana. Kot so zapisali na spletni strani omenjene turistične skupnosti, gre za najboljše podvodne fotografe, katerih fotografije so osvojile prva mesta na mednarodnih natečajih, njihova dela pa so bila prepoznana s številnimi domačimi in mednarodnimi nagradami.

»Z razstavo smo želeli pokazati, da bi moral biti turizem nekaj, kar bogati našo naravo, kulturo in dediščino, umetnost pa je tisti člen, ki vse to povezuje v eno lepo zgodbo. Želimo se tudi pokloniti naši naravni dediščini in pozdraviti vse, ki želijo odkriti bistvo Dalmacije, ki je nežna, polna sledi zgodovine in čudovite pokrajine, ter jo kot takšno ohraniti za vse prihodnje generacije,« je med drugim povedala direktorica turistične skupnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, se je pridružil čestitkam za organizacijo tako edinstvenega dogodka in poudaril, da je Komiža resnično biser hrvaškega Jadrana. »Tukaj v Komiži in na Biševu je marsikaj nenavadnega. Že ob prvih taktih klapske pesmi me je popeljalo nazaj k seriji Malo misto, po mojem mnenju eni najboljših serij v tem času. In potem se vrnem v realnost in vidim, da nismo v seriji, ampak v biseru hrvaškega Jadrana Komiži. Toliko dogodkov trenutno poteka tukaj,« je povedal Boban.

Fotografije bodo v rovu razstavljene do 1. oktobra 2024, do takrat pa bo razstava odprta za vse obiskovalce. Ta lokacija je res posebna zaradi svojega zgodovinskega pomena, otok Biševo pa predstavlja naravno oazo, ki se popolnoma ujema s temo razstave.