Množica vernikov se je zbrala med praznovanjem v čast boga Šive v bližini mesta Hathras, več kot 100 kilometrov jugovzhodno od New Delhija. Kot je po telefonu za agencijo Reuters povedal tiskovni predstavnik tamkajšnje policije, je do stampeda prišlo, ko je množica ljudi po končanem zborovanju želela oditi.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0