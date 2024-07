Jan Oblak – 8: Kapetan je najboljšo predstavo na prvenstvu prihranil za konec, ko je s svojimi obrambami v obup spravljal Portugalce. Predstava, s katero je potrdil, da je še vedno eden najboljših vratarjev na svetu, potem ko ga že lani ni bilo več na seznamu elitne deseterice. Po tekočem traku je dobival spektakularne dvoboje ena na ena s Cristianom Ronaldom. Vrhunec je bila ubranjena enajstmetrovka v 104. minuti, ko je 39-letni portugalski as celo zajokal od razočaranja. Tudi v loteriji enajstmetrovk je bil blizu obrambi, vendar je bil strel Ronalda filigransko natančen. V 390 minutah prejel dva zadetka, zbral 15 obramb. Statistiki so izračunali, da je preprečil 3,77 gola slovenskih tekmecev.

Žan Karničnik – 7,5: V velikem slogu, kot da ima v nogah 150 mednarodnih tekem, je ukrotil enega najhitrejših napadalcev na svetu – Rafaela Leaa. Pol ocene manj, ker je šel preveč samozavestno v napad in naivno izgubil žogo, da je imel Ronaldo v 88. minuti sijajno priložnost, a je izgubil dvoboj ena na ena z Oblakom. Za tujo nogometno javnost odkritje prvenstva. Gol proti Srbiji, ko je pretekel celo igrišče, je bil spektakularen in je z njim poslal pozdrave predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Obeta se mu prestop kariere, morda celo v Anglijo, kar bi bila najboljša reklama za slovensko ligo.

Vanja Drkušić – 8: Štiriindvajsetletni Dolenjec je odkritje prvenstva, saj ga je odigral vrhunsko. Z obema rokama je izkoristil ponujeno priložnost, ko sta imela Blažič in Brekalo težave s poškodbama ter se zacementiral v prvi enajsterici. »Branilca Drkušić in Bijol sta bila enostavno neverjetna,« je slovensko ministrstvo za obrambo v pogovoru z Garyjem Linekerjem pohvalil Anglež Alan Shearer, eden najboljših napadalcev vseh časov.

Jaka Bijol – 8: Nova vrhunska predstava poveljnika slovenske obrambe. Potem ko je požel pohvale strokovnjakov za igre v skupinskem delu, je vse skupaj nadgradil še v osmini finala. Dobival je dvoboje v zraku (sedem izbijanj žoge z glavo) in na tleh. Razrešil je kar deset situacij, ko je žogo izbil ali odpeljal iz slovenskega kazenskega prostora. Seznam snubcev je vsak dan daljši, zanj se zanimajo velikani serie A. Brez težav lahko igra v vrhunskem klubu v Angliji ali Nemčiji. To sta ligi, ki sta mu zaradi njegovega bojevitega koroškega značaja pisani na kožo.

Jure Balkovec – 7: Najboljša tekma Belokranjca odkar je v reprezentanci. Veliko je bilo dvomljivcev, če lahko nadomesti Janžo, a je pokazal pravi značaj v najtežji tekmi kariere. V obrambi je naloge opravil brezhibno, v napadu pa od njega nihče ni pričakoval presežka. Zastreljal enajstmetrovko.

Petar Stojanović – 7: Njegov zaščitni znak je neverjetna energija, s katero okuži vso ekipo in dviguje njeno moralo. V slogu predrznega uličnega bojevnika je izzival Ronalda, ko se mu je ponudila najmanjša priložnost.

Adam Gnezda Čerin – 8: Znova prvi slovenski maratonec, saj je na tekmi pretekel kar 16 kilometrov. Zapiral je poti do slovenskega gola, Portugalcem kradel žoge, jih naredil nervozne in samozavestno zadržal žogo, ko je bilo najbolj potrebno. Prerasel je grško ligo. Igralec za klub, ki redno igra ligo prvakov.

Timi Max Elšnik – 7,5: Najprej je potreboval tekmo z Dansko, da je naredil preklop iz slovenske lige na mednarodno raven. Nato je bil iz tekme v tekmo boljši, zato je njegov menedžer zasut s ponudbami. Med njimi je tudi iz kluba, katerega domači stadion je v Frankfurtu. Portugalskim zvezdnikom je s potezo več na sredini igrišča pokazal, da tudi Slovenija premore nogometno znanje. Naveza Gnezda Čerin – Elšnik je postala nepogrešljiva. Takšnega dvojca v osrčju zvezne vrste Slovenija še ni imela, saj prekašata navezi Čeh – Pavlin in Koren – Radosavljević.

Jan Mlakar – 7: Po osnovni izobrazbi je napadalec, a je znova opravil rudarsko delo v obrambi, čeprav sta bila njegova tekmeca mojstra preigravanj Cancelo in Silva.

Andraž Šporar – 7: Garač. Vse napadalne ambicije je dal v službo kolektiva. Vzorčni primer, kako je napadalec s številko devet lahko vrhunski tudi v defenzivnih nalogah. »Čeprav so naši fantje enajstmetrovke streljali močno in v kot, je vratar Portugalske na črti izgledal kot črni panter,« je priljubljeni Špoki komentiral dramo, ki se je razpletla nekaj minut pred polnočjo.

Benjamin Šeško – 6: Osmoljenec turnirja. Proti Portugalski je zapravil dve super priložnosti za zmago, potem ko je ukradel žogo počasnemu Pepeju. Očitno je bilo, kako najboljšemu strelcu Slovenije v kvalifikacijah primanjkuje samozavesti. »Ker sem videl govorico telesa Šeška, sem lahko reagiral,« je ključni trenutek tekme opisal portugalski vratar Diogo Costa. Po sijajni spomladi v bundesligi, zato je vsa prizorišča tudi odlično poznal, je evropsko prvenstvo končal brez doseženega gola. Če je iz pravega testa, ga bo boleča izkušnja naredila še močnejšega, da bo postal pravi as.

Jon Gorenc Stanković – 6: Z odločnostjo in višino je okrepil obrambni blok v zvezni vrsti.

Žan Celar – 6: Utrdil položaj napadalca številka tri v slovenski reprezentanci.

Benjamin Verbič – 6: Prinesel dodatno energijo, a postal osmoljenec z zastreljano enajstmetrovko.

Josip Iličić –: Premalo igral za oceno. Čeprav je mojster za »penale«, je prvi zastreljal enajstmetrovko in slovenske delnice za četrtfinale so strmo padle.

Selektor Matjaž Kek – 8: Še ena predstava za zgodovino. Dišalo je po novem epskem večeru, končalo se je z razočaranjem. Nova tekma, v kateri je Slovenija pokazala svojo prepoznavno igro z jekleno obrambo in hitrimi prehodi v napad. Sistem igre je prilagodil sposobnostim igralcev in ga izpopolnil do popolnosti, da ga bodo analizirali in preučevali na mednarodnih trenerskih seminarjih. Največja nagrada zanj je, ko s tribun še deset minut po koncu tekme odmeva »Mi, Slovenci« in »šampioni«. Predstave Slovenije na EP so njegov nogometni doktorat.

