Pomorski policisti so v ponedeljek ob pol desetih dopoldne iz morja pred piransko punto rešili 51-letnico, ki je med plavanjem obnemogla. Močan tok jo je odnesel izven območja kopališča, sama pa ni več mogla priplavati nazaj do obale. Policisti so 51-letnico potegnili na patruljni čoln in jo nepoškodovano odpeljali na obalo.

Kot so nam pojasnili na koprski policijski upravi, so tovrstna reševanja plavalcev, ki jih tok odnese na odprto morje, redka. »V letošnji sezoni so tako policisti na morju posredovali v 7 primerih zaradi okvar na plovilih in v 2 primerih reševanj plavalcev,« pravi Jure Griljc s koprske policijske uprave.

Ob rtih so tokovi močnejši

Tudi sicer morski tokovi na slovenski obali ne veljajo za pretirano močne - vsaj ne do te mere, da bi predstavljali konstantno ali večjo nevarnost za plavalce. Kljub temu pa pazljivost ni odveč. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), so v ponedeljek na mareografski boji Vida, približno 1,5 navtične milje od piranske punte izmerili hitrost morskega toka od 25 do 30 centimetrov na sekundo, smer toka pa je tekla severovzhodno - podobno smeri burje. Hkrati je pihal tudi okrepljen severni do severozahodni veter. Zato razmere za plavanje niso bile povsem nedolžne. »Ob takšnih spremenljivih vremenskih razmerah, ko so nad Tržaškim zalivom ali v okolici nad kopnim močnejše nevihte, kot so bile včeraj, ali v primerih, ko piha močan veter, burja ali jugo, se na določenih delih slovenske obale poveča tudi hitrost morskega toka, ki neizkušene plavalce lahko zanese iz želene smeri plavanja,« opozarjajo pri ARSO.

Za nameček so najbolj izraženi tokovi prav na izpostavljenih delih obale, med katere sodijo tudi rti. In območje piranske punte oziroma rta Madona je vsekakor eno izmed tej izpostavljenih delov obale. Pri punti so tako morski tokovi precej hitrejši, kot denimo v Piranskem ali Koprskem zalivu. »Nasvet kopalcem velja: ko je nad morjem nevihtno vreme ali piha močan veter, je bolje ostati na kopnem,« zato svetujejo pri ARSO, ne glede na to, da morja ob slovenski obali nihče ne dojema kot pretirano zastrašujočega.

Za 78-letnico usoden močan tok pri Izoli

Opozorilo še toliko bolj velja za nekoliko šibkejše plavalce. Pred slabimi štirimi leti smo poročali, da sta se prav zaradi močnih morskih tokov v težavah znašli starejši plavalki - za eno izmed njiju, 78-letnico iz Domžal, pa so bili močni tokovi celo usodni. Tedaj sta se zaradi tokov, ki so bili posledica plimovanja morja, dve upokojenki v morju med plažo Delfin in izolsko marino začeli utapljati. Izolski policisti so skupaj z naključnim plavalcem uspeli rešiti 76-letno plavalko, 78-letnici pa žal niso več mogli pomagati.

Reševalci iz vode sicer pravijo, da v primerih, ko morski tok začne odnašati plavalca, ni priporočljivo, da ta poskuša »premagati« tok s plavanjem proti njemu. Čeprav se boljši plavalci skozi šibkejši tok lahko prebijejo, pa težava nastane, kadar gre za tako močan tok, da plavalca zgolj še dodatno utrudi, medtem ko ga odnese daleč od obale. Zato je smiselno, da plavalci čim prej opozorijo na težave, v katere so zabredli, na splošno pa velja tudi priporočilo, da naj plavalci potrpežljivo plavajo vzporedno z obalo in počakajo na ugodnejšo priložnost, da se približajo obali.