Kot smo pred kratkim poročali, letos v številnih slovenskih krajih opažajo povečano število komarjev. Vsaj za Ljubljano strokovnjaki pravijo, da jih sicer ni več kot v preteklosti, je pa med njimi več tigrastih, ki so tudi bolj nadležni.

Komarji še zdaleč niso problem samo pri nas in številni znanstveniki in raziskovalci se že dolgo ukvarjajo s tem, zakaj imajo ene ljudi rajši kot druge. Christopher Potter, izredni profesor nevroznanosti na Medicinski fakulteti Univerze Johns Hopkins, je nedavno za New York Times dejal, da komarje privlačijo vsi ljudje, lahko pa se znajdete med tistimi, ki jih privlačite nekoliko bolj kot drugi. Po njegovem mnenju ni samo enega razloga, zakaj je tako. Deloma tudi zato, ker so takšne znanstvene raziskave zahtevne. Vseeno pa so strokovnjaki izločili dve kategoriji dejavnikov, zaradi katerih smo bolj privlačni za komarje. Prvi so biološki vidiki, ki jih ne moremo spremeniti, drugi pa je naše vedenje, ki ga lahko.

Telesni vojn

Potter razlaga, da je glavni med prvo skupino dejavnikov to, kako dišite. Na desetine različnih molekul, porazdeljenih po vašem telesu, se združi, da ustvari naš edinstven vonj, in prav ta posebna mešanica kemičnih spojin je tista, ki pritegne komarje.

Tudi Lindy McBride, izredna profesorica ekologije, evolucijske biologije in nevroznanosti na univerzi Princeton, meni, da nekateri ljudje oddajajo več vonjav, ki so všeč komarjem. Komarji zaznajo tudi tiste, ki jih ljudje ne, je dejala v pogovoru za ameriški časnik in dodala, da komarji obožujejo vonj, ki ga ljudje oddajamo na podlakti. Komarje namreč privlači voskasta, mastna snov na koži, ki jo ščiti pred izsušitvijo in vsebuje molekule, ki sestavljajo telesni vonj.

Christopher Bazzoli, zdravnik urgentne medicine na kliniki v Clevelandu, ocenjuje, da je pomembna tudi krvna skupina. Po njegovem mnenju imajo komarji najraje ljudi s krvno skupino 0, vendar vzrokov, zakaj, znanstveniki ne znajo določiti. Meni tudi, da je zelo pomemben tudi vzorec posameznikovega dihanja. Komarje namreč privlači ogljikov dioksid. Večkrat ko vdihnemo, več ogljikovega dioksida izdihnemo in s tem privabljamo komarje.

Vedenjski vzorci

Strokovnjaki med vzroki naštevajo tudi naše vedenjske vzorce. Če se veliko gibljete na odprtem, boste izdihnili več ogljikovega dioksida, kar bo zopet pritegnilo nadležni mrčes. Ob tem pa se pri telesni dejavnosti ljudje še znojimo. Znoj pošilja močan signal tudi komarjem. Še posebej znoj, ki se zadržuje nekaj ur in se pomeša z bakterijami na naši koži.

Med vedenjske vzorce Bazzoli prišteva tudi našo nagnjenost do alkoholnih pijač. Če na plaži spijete nekaj steklenic piva ali predolgo uživate ob koktajlih, boste morda v znoju oddajali tudi nekaj alkohola. Alkohol spremeni kemično sestavo telesnega vonja, zaradi česar lahko postanemo še bolj privlačni za komarje.

Bazzoli tudi meni, da lahko nekateri dišeči izdelki za osebno nego, kot so določeni parfumi, mila in losjoni, privabijo komarje. Zato svetuje, naj za osebno nego ne uporabljamo takšnih izdelkov oziroma naj dišave popolnoma opustimo.

Tudi nekatere barve oblačil, kot sta črna in temno modra, lahko delujejo kot magnet za komarje. Raziskave pa kažejo, da komarje privlačijo tudi svetlo oranžne in rdeče barve.

Pri odganjanju nadležnežev pa pomaga sila preprost trik. Ker so komarji izredno slabi letalci, jim lahko že lahen piš iz ventilatorja, ki je usmerjen proč od vas, prepreči, da bi se prebili v vašo bližino in vas pičili.