Orban je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal, da ceni pobude Zelenskega za mir, a da bo za uresničitev teh preteklo veliko časa. Pri tem je madžarski voditelj verjetno imel v mislih t. i. mirovno formulo ukrajinskega predsednika, ki predvideva popoln umik ruskih sil s celotnega ukrajinskega ozemlja, vključno s polotokom Krim.

Zelenski je Orbanov obisk označil kot jasen znak skupnih evropskih vrednot o pomenu "pravičnega miru", ki ga potrebuje Ukrajina. V tej luči je potrebno, da "evropska podpora Ukrajini ostane na zadostni ravni", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril ukrajinski predsednik.

Na omrežju X je Zelenski izpostavil, da sta se z gostom iz sosednje Madžarske pogovarjala tudi o trgovini, meddržavnih odnosih, infrastrukturi in energiji.

Today, Prime Minister Viktor Orbán @PM_ViktorOrban and I discussed the most fundamental issues of our neighbourly relations – trade, cross-border cooperation, infrastructure, and energy. We also talked about the humanitarian sphere – everything that affects the lives of our… pic.twitter.com/6PQzFqWtYw