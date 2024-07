Ameriški raper Kanye West je tarča še ene tožbe. Tokrat so se na sodišče obrnili uslužbenci njegovega podjetja Yeezy. Trdijo, da za svoje delo niso prejeli plačila, ob tem pa da so morali prenašati tudi zelo odnose v službi. Med drugim naj bi bili deležni ustrahovanja in žaljenja. Klicali so jih »sužnji« in »novi sužnji«, izpostavljeni so bili pornografiji, nekateri uslužbenci pa so bili celo mladoletni, vsebino tožbe navaja Washington Post.

Vse se je začelo, ko je Kanye West želel ustvariti lastno platformo za pretočno predvajanje glasbe, prek katere bi promoviral svoj novi album Vultures 2. V ta namen je njegovo podjetje prevzelo dve platformi YZY VSN in YZY APP, ki so ju na lastno pest razvili Kanyejevi podporniki. Ekipi je nato usmeril k izdelavi nove pretočne platforme.

Zaradi mednarodne zasedbe je komunikacija v ekipi potekala prek platforme Discord. V internih pogovorih so bili nekateri zaposleni deležni žaljivk zaradi starosti, spola in spolne usmerjenosti, etnične pripadnosti in rase. Nekaterim zaposlenim so govorili sužnji, kanal za nove člane ekipe pa se je imenoval »new slaves« oziroma novi sužnji. To je sicer tudi naslov ene od pesmi Kanyeja Westa. Kot piše Washington Post, tožniki trdijo, da so zagotovila, da bodo dobili službo kot razvijalci, prejeli zgolj beli člani ekipe.

Desna roka Kanyeja Westa v podjetju Yeezy je bil ta čas skrajno desni britanski politični komentator Milo Yiannopoulos. Tožniki pravijo, da je aktivno sodeloval in podpihoval nadlegovanje zaposlenih. Yiannopoulosu in podjetju očitajo tudi, da jim je po zaključku razvoja platforme obljubil plačilo, a tega nikdar ni bilo. Yiannopoulos očitke v tožbi sicer kategorično zanika. Kanyejevi zastopniki za zdaj v zvezi s primerom niso dajali izjav za medije.