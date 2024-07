Novembra lani je sodnica Leonida Jager prvaka SDS Ivana Janeza Janšo spoznala za krivega obrekovanja, ker je nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča v enem od svojih tvitov označil za »sodelavca pri umoru« Boruta Meška. Meška je Veselinovič odpustil, ker ni izpolnjeval svojih delovnih obveznosti, dobrega pol leta pozneje pa je umrl zaradi hude bolezni. Janša je tvit napisal v času, ko je bil predsednik vlade, zato so imele njegove besede še večjo težo in si takšnega zapisa ne bi smel privoščiti. Prav tako trditev v tvitu ni temeljila na preverjenih dejstvih, saj je bil pokojni Meško odpuščen prej, preden je izvedel za svojo diagnozo. Janšev zagovornik Franci Matoz je že takrat napovedal pritožbo, saj da je Janša s tvitom zgolj izrazil svoje nestrinjanje s postopkom in razlogi za odpust novinarja Meška, kar naj bi posredno vplivalo tudi na njegovo bolezen in posledično tudi smrt.

Najprej zahteval izločitev višje sodnice

Janša se pritožbene seje danes ni udeležil, njegova prisotnost pa v sodni dvorani niti ni bila potrebna. Matoz pa je tudi tokrat poskrbel za presenečenje. Na vprašanje predsednika senata višjega sodišča Branka Aubrehta, ki je predstavil senat, v njem sta bila še višja sodnica Barbara Žumer Kunc ter višji sodnik Saša Kmet, če ima kdo pripombo na sestavo senata, je namreč odgovoril pritrdilno. V nadaljevanju pa pojasnil, da predlaga izločitev Aubrehta, ker da obstaja dvom v njegovo nepristranskost. Matoz je namreč še pred sejo zahteval izločitev Žumer Kunčeve, ker naj bi tudi pri njej obstajal resen dvom v nepristranskost, a je predsednik senata oziroma višje sodišče njegovo zahtevo zavrnilo, ker naj razlogi za to ne bi bili utemeljeni. Kot je razložil Matoz, dvom izhaja iz druge kazenske zadeve, v kateri je Žumer Kunčeva predsedovala senatu prvostopenjskega sodišča. Ta je Janši sodil zaradi razžalitve novinark Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek in ga tudi obsodil na pogojno zaporno kazen. Tokratni Matozovi zahtevi je ugovarjal pooblaščenec Veselinoviča Gorazd Fišer, ki je dejal, da zgolj to, da je Aubreht zahtevo za izločitev višje sodnice zavrnil, niso okoliščine, ki bi vzbujale dvom v njeno nepristranskost. Senat je po krajšem posvetovanju sprejel sklep, da seje ne bodo opravili, temveč bodo počakali, da o zahtevi odloči višje sodišče.