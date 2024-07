V delu javnosti so se posledično že pojavili pozivi k odstopu ministrice. »V poslanski skupini SDS radi pomagamo ministrici za digitalno preobrazbo pri odločitvi in bomo znova vložili interpelacijo. Poslanci SD in Levice pa lahko razmislijo, ali se bodo pri glasovanju spet vzdržali,« je na omrežju X zapisala Godec.

Ministrstvo je računskemu sodišču poslalo razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij in podalo dodatna pojasnila. Ker zakon o računskem sodišču določa, da sta osnutek in predlog revizijskega poročila zaupna, vsebine osnutka ne morejo komentirati, dokler ne prejmejo končnega poročila. V današnjem odzivu na mnenje računskega sodišča pa so na ministrstvu ocenili, da je bil nakup prenosnikov smotrn in potreben, računalniki pa so že in še bodo prišli do upravičencev na zakonit in pregleden način.

Podaljšali rok za izposojo računalnikov

Kot so poudarili na ministrstvu, so se z javnim skladom dogovorili, da bo v ponedeljek objavljen nov poziv za dodelitev prenosnih računalnikov v brezplačno izposojo, čeprav se je zadnji rok za oddajo vlog iztekel v nedeljo. Z novim pozivom bo nabor upravičencev razširjen tudi na osebe, katerih vsaj en otrok je vključen v osnovnošolsko izobraževanje in so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščene v drugi dohodkovni razred. Teh je po oceni ministrstva okoli 19.000.

»Vseh z zakonom določenih upravičencev, to so upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda, je približno 300.000, zato ne dvomimo, da bodo še preostali prenosniki razdeljeni v roku, kot ga predvidevajo veljavni postopki,« so poudarili na ministrstvu.

S prvo interpelacijo soočena že marca

SDS je eno interpelacijo proti Stojmenovi Duh sicer že vložila januarja letos, a jo je konec marca ministrica uspešno prestala. Povod za interpelacijo je bil omenjeni nakup prenosnih računalnikov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Interpelacijo so vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov.

Ministrica je vse očitke zavrnila in ocenila, da je s svojim delom in ekipo vestno opravljala svoje naloge.