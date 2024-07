Rodil se je leta 1935 na Ptuju. Od leta 1945 do 1953 je živel v Osijeku, leta 1954 je prišel v Zagreb, kjer je študiral francoščino in italijanščino. Tri leta po selitvi v Zagreb se je prijavil na avdicijo za napovedovalca na Radiu Zagreb in dobil službo.

Vodil je najbolj priljubljen kviz HRT

Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1963 zaposlil na Televiziji Zagreb, kjer je dve leti kasneje postal voditelj Kviza z Jasmino Nikić. Najbolj znan je po Kviskoteki, ki jo je vodil od leta 1984 do 1995; to je še danes najbolj priljubljen kviz na hrvaški javni televiziji.

Vodil je tudi Pesem Evrovizije, ki jo je Zagreb gostil leta 1990. Kasneje je vodil še Kolo sreče, Porin, Hruške in jabolka ...