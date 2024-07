Oblasti so pozvale k evakuaciji najmanj osmih območij v okolici Aten, saj so požari uničili hiše in avtomobile. Močni vetrovi so nad prestolnico nosili dim in pepel, gasilcem pa so delo oteževale še visoke temperature. Poveljnik atenskih gasilcev je v nedeljo sporočil, da je za njimi najtežji dan v letošnjem letu.

Wildfires from our balcony in Kos, Greece been alight since around mid day. #kos#firepic.twitter.com/BX5A6kOKbP — LMG (@Grainge80) July 1, 2024

V bližini mesta Keratea, južno od Aten in na severu, v skupnosti Stamata, je hitrost vetra, ki je presegla 60 kilometrov na uro, razpihovala požare. Grški gasilci pa so s pomočjo 15 letal in helikopterjev uspeli pogasiti gozdni požar severno od Aten.

Požar je v nedeljo izbruhnil tudi v tovarni za recikliranje v Ritsoni blizu otoka Evia. Zaradi gorečih pnevmatik je bilo nebo polno črnega dima, gasilcem pa je požar že uspelo omejiti in preprečiti, da bi se razširil na ostale objekte v industrijski coni.

Medtem ko se razmere v okolici ten umirjajo, iz ostalih delov Grčije, vključno z otoki, prihajajo poročila o novih požarih. Kot poroča portal Al Jazira, so morali na otoku Serifos gasilci preventivno evakuirali šest vasi. Požar pa je izbruhnil tudi na otoku Kos.

#φωτιες ❗️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ⚠️❗️#πυρκαγια 🔥🔥🔥#Κως People sheltered on the island of Kos as a wildfire broke out, sending smoke pluming.#kosisland Wildfires in Kos, #Greece been alight since around mid day#Kos#fire#wildfirespic.twitter.com/0ud9cC3AUq — V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) July 1, 2024

Požari zaenkrat še nikjer ne ogrožajo turističnih nastanitev, pristojni pa opozarjajo, da zaradi neugodnih vremenskih razmer obstaja visoka nevarnost novih požarov. Na prve večje letošnje požare se je v svoji tedenski objavi na Facebooku odzval tudi grški premier Kyriakos Micotakis, je Grke pozval naj se pripravijo na težko sezono požarov, zato naj bodo previdni in odgovorni.

❗️🙏 4 Πυροσβέστες και ένας εθελοντής (συνταξιούχος Πυροσβέστης) τραυματίες με εγκαύματα στη πυρκαγιά της Χίου, μεταφέρονται στο Νοσοκομείο. Επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 15 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα ενώ συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες. pic.twitter.com/PRz3xcxFmK — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 1, 2024

Zaradi podobnih vremenskih razmer imajo težave s požari tudi v Turčiji. Kot piše Al Jazira, so morali v okrožju Kusadasi zaradi požara preventivno evakuirali nekaj vasi ter dva hotela. Tudi tamkajšnje prebivalce so oblasti pozvale k previdnosti in odgovornemu obnašanju.