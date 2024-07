Nekdanji strateg Olimpije in Maribora ter selektor Slovenije je največji napredek pri slovenski reprezentanci videl v zvezni vrsti. »Prikazali smo več od pričakovanega. Srednja linija je delovala na zelo visokem nivoju predvsem v fazi branjenja, s čimer je bila zelo velika pomoč predvsem obrambnim igralcem in tudi vratarju. Sedaj je potrebno nadgraditi še igro v smeri napada, za katero so prav tako ključni zvezni igralci, saj dajejo ton igri tako v obrambi kot tudi v napadu,« je ocenil Prašnikar.

Dodal je še, da je zelo pomembno, da vezisti izboljšajo elemente kot so zadnja podaja, odvzem žoge in strelska učinkovitost. »Ne smemo biti zadovoljni s prikazanim, saj si želimo še več,« je povedal Prašnikar in dodal, da bo za večje dosežke potrebno biti bolj učinkovit v napadu.

»V konici napada imamo igralca, ki sta zelo solidna. Pri tem nimam v mislih zgolj Benjamina Šeška, temveč tudi Andraža Šporarja, ki je ravno tako dal svoj delež. Na žalost pa tako veliko tekmovanje, kot je evropsko prvenstvo, zahteva dodaten kvalitativni premik naprej tudi v tej fazi igre,« je povedal Prašnikar.

Ko je beseda nanesla na ponedeljkovo tekmo proti Portugalski, je ponovno pohvalil igro v obrambi. »Ni dvoma, da smo zelo dobro odigrali v fazi branjenja, kjer smo tekmecem povzročili veliko problemov. Kot že rečeno pa nam še vedno preveč šepa napad. Včeraj smo prišli do izida 0:0, če pa želiš v nogometu napredovati v naslednji krog, je potrebno doseči zadetek,« je svoje videnje celotnega turnirja in ponedeljkove tekme povzel Prašnikar.

Slovenska reprezentanca na tekmi s Portugalsko mreže ni zatresla niti pri streljanju enajstmetrovk, na kar je po Prašnikarjevem mnenju vplivalo več faktorjev.

»Doseganje golov je najtežji element nogometne igre. Res je, da je enajstmetrovka največja priložnost, a ko jo streljaš, se gol zdi zelo majhen, ko si pa v golu pa je ta zelo velik. Igralci se na takšno situacijo odzivajo zelo različno, zato so nekateri izmed njih bolj poklicani za njihovo izvajanje, medtem ko drugim povzročajo precej problemov, ki so pogosto psihološke narave. Odločiti pa se je potrebno v delčku sekunde,« je neuspešno izvajanje enajstmetrovk komentiral Prašnikar.

»Menim, da enajstmetrovk nismo izvajali slabo, a se je na drugi strani pojavil vratar, ki je nam ustvaril probleme. Toda tudi pri tem gre za proces, ki ga je potrebno razvijati. Res pa je, da na vsaki tekmi ne streljamo enajstmetrovk,« je v zvezi s tem dejal Prašnikar in dodal, da bo Slovenija v prihodnje za uspeh na velikih tekmovanjih tudi ta element morala izboljševati skozi trening in razvoj psihološke trdnosti.

Ob vsem tem Prašnikar za slovensko reprezentanco vidi svetlo prihodnost. »Menim, da je reprezentanca v zadnjih dveh ali treh letih naredila kar velik korak naprej tudi v smislu vključevanja mlajših igralcev. Po vsakem tekmovanju igralci prihajajo in odhajajo, zato bomo zagotovo videli kakšne spremembe. Generacijske menjave se dogajajo. Starejše igralce nadomeščajo mlajši, za katere se kmalu izkaže, ali izkoriščajo priložnosti ali ne. Lahko pa rečem, da nam v tem smislu kaže dobro,« je sklenil Prašnikar.