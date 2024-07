V nadaljevanju ugotavljajo še, da za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezerve ni bilo podlage, saj v navedenem primeru ni šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ne bi bilo mogoče načrtovati.

Na ministrstvu za pravosodje so danes pojasnili, da so na osnutek podali pisno pojasnilo, v katerem ne nasprotujejo revizijskim razkritjem glede postopkov, ki jih je glede nakupa stavbe na Litijski v Ljubljani vodilo ministrstvo. Morebitnih razlogov za nasprotovanje aktualno vodstvo niti ne more podati, saj je s potekom izvedbe pravnega posla, od načrta do realizacije, seznanjeno le na podlagi razpoložljive dokumentacije. »Glede postopkov zagotovitve finančnih sredstev pa smo računsko sodišče pozvali, da k razčiščevalnemu sestanku pritegne predstavnike ministrstva za finance,« so navedli na pravosodnem ministrstvu.

Obenem so poudarili, da odziv, o katerem je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija, in v katerem so zavrnili vse očitke ter navedli, da ni prišlo do kršitve zakona o javnih financah, ker nakupa v proračunske dokumente ni moglo vključiti, aktivnosti za nakup pa da so stekle šele po odločitvi za prerazporeditev sredstev iz proračunske rezerve, ni odziv ministrstva za pravosodje. »Pač pa gre za odziv oseb, ki so sodelovale pri projektu nakupa stavbe na Litijski cesti 51,« so zapisali.

V pojasnilu, ki ga je na osnutek revizijskega poročila podalo ministrstvo, pa je slednje dalo možnost za odziv tudi omenjenim osebam, ki so nato podale svoje razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij. »Še enkrat pa poudarjamo, da ti razlogi računskemu sodišču niso bili poslani kot stališče ministrstva za pravosodje,« so ob tem danes še zapisali na ministrstvu za pravosodje.