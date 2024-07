»Devetintridesetletnik je igral 120 minut in zgrešil enajstmetrovko, a moram reči, da sem nasedel pojasnilom, da je »Ronaldo postal moštveni igralec in da potrebuje ekipo bolj kot nekoč,« je rekel Hamman. In nadaljeval: »Toda mislim, da je nocoj znova pokazal svojo pravo podobo.«

Ko je zgrešil enajstmetrovko, se je ob igrišču zjokal. »Misli le nase,« je bil neizprosen Hamman.

»Ekipa šteje 26 igralcev, spremlja jih 20 članov osebja, prišlo je še 30 ali 40.000 navijačev. Ne gre torej le zate, Cristiano,« ni odnehal.

Prepričan je celo, da bi ga moral zato, ker je pokazal čustva, selektor poslati domov.

»Čestitam mu za dobro izvedbo prve enajstmetrovke, a kot sem rekel: to, da naj bi »Ronaldo postal moštveni igralec,« je popolna neumnost.«

Hamman Portugalski ne napoveduje uspeha, na evropskem prestolu pa vidi Francoze.

Norčevanje na BBC-ju

Na BBC so Ronalda po ubranjeni enajstmetrovki posmehljivo poimenovali Misstiano Penaldo. V bran se mu je postavil nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance John Terry, ki je potezo BBC-ja označil za sramoto.