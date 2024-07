Orkan Beryl je prvi letošnji večji orkan na tem delu Karibov in hkrati prvi v zgodovini, ki je drugo najvišjo kategorijo na lestvici ameriškega nacionalnega centra za orkane dosegel že junija. Vremenoslovci so ob tem opozorili, da se je letošnja sezona orkanov začela nenormalno zgodaj, nenavadna pa je tudi njihova aktivnost. Nacionalne vremenske službe ocenjujejo, da bi lahko v tej sezoni nastalo od 17 do 25 super neviht, v orkane pa se bi jih lahko spremenilo vsaj 13 med njimi.

🌀 #URGENTE | El huracán Beryl ha sido oficialmente clasificado como de categoría 5 y se aproxima rápidamente. ➡️ La primera imagen es una actualización de hace 25 minutos. La segunda imagen es una fotografía proporcionada por la NASA.#BerylHurricanepic.twitter.com/MNQm6myLLK — CENTRANEWS (@CentraNewsGT) July 2, 2024

Orkan je s seboj prinesel vetrove s hitrostjo 261 kilometrov na uro. V zelo kratkem času je padlo tudi veliko dežja in se sprožilo ogromno strel. Kot poroča CNN, je na Svetem Vincencu in Grenadinih umrl najmanj en človek, poškodovanih pa je na stotine domov in stavb, oblasti pa se bojijo, da bi lahko bilo žrtev še več. Skoraj 95 odstotkov prebivalstva je ostalo tudi brez elektrike in telekomunikacijskih storitev. Orkanski veter pa je rušil vse pred seboj. Hiše je nosilo po zraku, veliko bark je končalo na kopnem. Gmotna in gospodarska škoda je ogromna.

Po podatkih CNN je približno 90 odstotkov domov na tem območju poškodovanih ali uničenih. Neurje pa je hudo prizadelo tudi šole, vrtce in druge vladne ustanove. Na Grenadi, Svetem Vincentu in Grenadinah so mnogi še vedno brez elektrike ali vode. Tamkajšnji predsednik vlade Ralph Gonsalves je ob tem dejal, da je orkan za seboj pustil ogromno uničenja, bolečine in trpljenja. Na tem območju so že pred prihodom orkana razglasili izredno stanje, ki so ga podaljšali do 7.julija.

Izredno stanje vlada tudi na Jamajki, ki bi jo naj orkan dosegel v prihodnjih urah. Vlada je aktivirala najvišje protokole, ki veljajo v primerih naravnih nesreč. Strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko nevaren nevihtni val nivo vode dvignil tudi za 1,5 metra. Opozarjajo pa tudi na veliko količino padavin, ki bi naj padle v zelo kratkem času, zato obstaja tudi velika možnost poplav.