Portugalski mediji so na celotno mučenje pozabili takoj ob prvi zgrešeni enajstmetrovki Slovenije. Po naslednjih dveh pa se je v državi na zahodu Evrope rodil nov junak.

»Portugalska v četrtfinalu EP zaradi rokavic Dioga Coste. Vratar je v 115. minuti poskrbel za nemogoče, zaustavil tudi vse strele v enajstmetrovkah proti Sloveniji. Neverjetni junak v večeru, ko je ekipi znova spodletelo v napadu,« se je glasil dolg naslov portugalskega časopisa Publico.

A niso bili edini, ki so hvalili tamkajšnjega vratarja. »Diogo Costa si je obrisal solze: Portugalska trpi, a zmaguje po kazenskih strelih in je v četrtfinalu Eura 2024,« so zapisali pri Correio da Manhi in dodali: »Na Diogovem hrbtu: Portugalska je žalostno jokala, a na koncu so bile solze drugačne.«

Podobno so se vratarju zahvaljevali tudi športni časniki na Portugalskem. »Pomagajte nam, sveti Diogo! Solze veselja! Ronaldo je jokal, Diogo Costa rešil Portugalsko z obrambo vseh enajstmetrovk,« je zapisal Iol.

Costa je bil glavna tema tudi pri A Boli (»Veličastna sanjska noč Dioga Coste«) in O Jogi (»Diogo Costa ubranil tri kazenske strele in Portugalska je v četrtfinalu EP«).