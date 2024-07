Ob sprehodu po starem mestnem jedru Kranja kaj hitro opazimo stavbo Kovačnice, podjetniškega inkubatorja in prostora za sodelo (coworking)​, ki je leta 2022 svoje nove, moderne prostore dobil v zgradbi nekdanje pošte. Ko je ta napovedala svoj odhod iz središča mesta in posledično prodajo stavbe, so na kranjski mestni občini takoj zastrigli z ušesi in si dejali, da take priložnosti ne smejo zamuditi.

V Kranju so namreč že od leta 2015, takrat še v prostorih nekdanje trgovske šole na Planini, delovali prostori za sodelo, ki so gorenjskim podjetnikom omogočali prostor za delo, razvoj idej in mreženje ter jim zagotavljali podporo na poslovni poti. Prostor za sodelo je dobil ime Kovačnica, torej prostor, kjer se kujejo podjetniške ideje, v projekt pa se je vključila tudi Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, ki je prispevala podjetniške izkušnje in finančna sredstva kohezijskih skladov EU za zagon podjetniškega programa.

Selitev v večje, moderne prostore

Število njihovih uporabnikov, obiskovalcev in sodelavcev je raslo, s tem pa tudi prostorske potrebe, vmes so svoje delovanje prelevili v podjetniški inkubator in postalo je jasno, da je čas za selitev. Mestna občina Kranj je uspešno počrpala evropska sredstva za obnovo nekdanjih poštnih prostorov (2,1 milijona evrov, od tega je 20 odstotkov prispevala država), dodala svoj milijon in dobrih 131.000 evrov in Kovačnica se je lahko preselila v sodobno opremljene prostore, ki se razprostirajo v štirih nadstropjih, na 1700 kvadratnih metrih.

»Prejeli smo veliko opozoril, da bomo imeli samo stroške. A v tem primeru ne gre za uporabo podjetniške miselnosti za ustvarjanje dobička, saj je naloga občine, da naredi nekaj dobrega za ljudi, da jim omogoči dobre pogoje za delo, službe, stanovanja … Za prenovo smo prejeli evropska sredstva in zdaj smo v teh lepih prenovljenih prostorih z mladostnim pridihom. Mladi dobivajo nov izziv, enako tudi Kovačnica, da novi dom napolni z vsebino,« je na odprtju novih prostorov povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

To ekipi, ki jo zdaj vodi Andraž Šiler, tudi uspeva. V Kovačnici, kjer je potencialnim in mladim podjetnikom na voljo 85 sodelovnih mest v coworkingu in inkubiranih pisarnah, dva kletna laboratorija, širok nabor svetovalnih storitev, navdihujoče delavnice ter močna mentorska mreža, ideje uspešno kujejo nove generacije podjetnikov.

Ne le da jim ponujajo prostore za delo, mladim podjetnikom so na voljo tudi različni programi, denimo Poni (podjetno nad izzive), v katerem se ti lahko za štiri mesece zaposlijo v Kovačnici, v tem času pa pridobijo potrebno podjetniško znanje. S tem lahko svojo idejo spremenijo v poslovni model in naredijo poslovni načrt, po koncu usposabljanja pa so pripravljeni za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

Vse na enem mestu

»Mladi podjetniki imajo tu vse na enem mestu,« pripoveduje Šiler, ko se skupaj sprehodimo skozi prostore Kovačnice. Že pri vhodu nas pričaka točka SPOT, kjer lahko zainteresirani odprejo svoje podjetje, denimo s. p., tam so na voljo tudi vse potrebne informacije v zvezi s tem. Sledijo prostori, kjer so bila prej poštna okenca, zdaj pa gre za večnamensko dvorano, kjer vsak torek in četrtek poteka redni izobraževalni program, tam dogodke organizira tudi občina. V prvem in drugem nadstropju so tako imenovani coworking prostori, v kleti pa laboratorij, v katerem lahko podjetniki izdelajo svoje prve prototipe.

»K nam lahko prideš le z idejo, se udeležiš delavnic, izobraževanj, nato odpreš s. p. ali d. o. o., dobiš prostor za delo, sejno sobo, če moraš narediti izdelke, pa dobiš v uporabo laboratorij,« idejo Kovačnice razloži Šiler. Imajo tudi zunanji atrij za odmore med delom ali organizacijo dogodka. »Projekt se je zelo uveljavil, ve se, da gre za center podjetništva v Kranju,« dodaja Ana Vizovišek z občinskega urada za razvoj in pametno skupnost. »Želimo si, da bi mladi podjetniki ostali v Kranju, si tukaj morda ustvarili družino in podjetje,« pravi.

Mladi različnih profilov

V Kovačnico pridejo mladi različnih profilov, od oblikovalcev, ilustratorjev do tistih, ki se ukvarjajo s hrano in izobraževanji. V večini primerov gre za storitvene dejavnosti. Dogovor v skladu s sofinanciranjem projekta sicer zahteva, da so prostori namenjeni podjetjem, starim do pet let. Starejša naj bi se osamosvojila in šla po svoje. Gostili so že podjetnike iz vseh gorenjskih občin razen ene, največ jih je iz Kranja in okolice, pridejo pa tudi iz Ljubljane.

Ena od udeleženk kovačniškega programa Poni je Mateja Jelovčan Božnar, ki stoji za podjetjem Miona, ukvarja se z naravno kozmetiko. »Kot diplomirana medicinska sestra sem imela strokovno znanje in izkušnje o tem, kaj manjka na trgu, nisem pa imela podjetniškega predznanja. Nisem znala postaviti cene, vstopiti na trg in nisem imela občutka, kako stvari delujejo,« pripoveduje svojo zgodbo.

V Kovačnico je sprva hodila na podjetniške zajtrke in različna izobraževanja, ki jih prirejajo ob popoldnevih. Letos marca pa je bila sprejeta v program Poni. »Krasno se mi je zdelo, ker sem z vključitvijo v projekt dobila tudi skupnost mladih podjetnikov, s katerimi se lahko pogovarjam o izzivih in se veselim njihovih uspehov, ki mi predstavljajo dodatno motivacijo,« je povedala o svoji izkušnji.

Celovita podpora

Kot pravi Mateja Jelovčan Božnar, so taki prostori za mlade podjetnike nepredstavljivega pomena. »Omogočajo dostop do virov, ki jih sicer dobijo le v zameno za nekaj več denarja, ki pa ga v začetku podjetništva pogosto nimajo. Predvsem imam v mislih kvalitetna predavanja, povezovanja z drugimi podjetniki in možnosti mentoriranja,« našteva in dodaja, da se v Kovačnici mladi podjetniki med seboj podpirajo in si izmenjujejo izkušnje, kar spodbuja inovativnost in vztrajnost. »Na splošno so prostori, kot je Kovačnica, ključnega pomena za uspeh mladih podjetnikov, saj omogočajo celovito podporo in ustvarjajo ugodno okolje za osebno in poslovno razvoj in rast,« še pravi.

Pozitivno izkušnjo s Kovačnico ima tudi Jure Novak, direktor podjetja Inokron, ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijske mehanizacije. »Prej je nisem toliko poznal, prijavil sem se v upanju, da bom sprejet in da bom kaj odnesel. Na koncu pa sem bil sprejet v program Lift, ki ni bil več povsem začetniški program, in odnesel ogromno,« pripoveduje Novak. V okviru Lifta so imeli sedem delavnic o najpomembnejših tematikah, povezanih z dobrim začetkom in reševanjem izzivov na podjetniški poti. Predavali so jim izkušeni podjetniki in predavatelji. »Velik plus je bilo tudi to, da smo na delavnicah reševali svoje konkretne probleme in nismo samo poslušali teorije. Zato načrtujem, da se bom udeležil še kakšnih dogodkov in s Kovačnico ostal v stiku,« nam je povedal.

Tovrstni prostori in delavnice se zdijo Novaku zelo pomembni za podporo in lažjo rast mladih podjetji in inovativnih idej. »Na samem začetku vsakega podjetnika čakajo sveženj znanja in spremembe v razmišljanju, ki mu lahko konkretno olajšajo in pohitrijo rast, vendar je vsa ta znanja in psihologijo včasih težko usvojiti doma ali na samem. Zato se mi zdi pomembno, da obstajajo taki prostori, kjer si lahko podobno misleči delimo ideje in se spodbujamo v trenutkih, ko je težko,« je še poudaril.

S podjetništvom v Kovačnici seznanjajo tudi otroke iz vrtcev in šol, ki pridejo k njim na obisk. Tam dobijo nekaj osnovnih informacij s področja podjetništva, nato pa v laboratoriju oziroma delavnici pod mentorstvom ustvarijo svoje izdelke.

Kovačnica je vključena tudi v obštudijski program bionike, v katerem se povezujeta akademski in gospodarski svet. Izvaja ga fakulteta za organizacijske vede. V Kranju se namreč dobro zavedajo, kako pomembna so tovrstna povezovanja za pridobivanje kadra, ki ga primanjkuje v regiji. Kot pravi Ana Vizovišek, si v prihodnosti želijo še več sodelovanja z lokalnim gospodarstvom. Idej, kako napolniti prostor tudi po poteku evropskega projekta, pa jim vsekakor ne manjka.