Doslej so se za reševanje težav z ameriško blokado Huaweijevega dostopa do Googlovih storitev ponujali različni obvodi, ki so spremenili spletne strani storitev v provizorične aplikacije ali pa se posluževali neke oblike emulacije oziroma delovanja prek virtualnih naprav v oblaku. Nekaj tega je delovalo dobro, kaj drugega manj dobro. Zelo pogosto se je tudi zgodilo, da je nekaj delovalo nekaj časa, potem pa prenehalo delovati oziroma je delovalo z zelo veliko hrošči. Netflix prek storitve Gspace je tak primer, ko je človek pogosto prej obupal, kot je uspel zagnati video.

Še večja slabost je bila na nivoju varnosti. Za delovanje storitev, kot je Gspace, se je človek moral vpisati v uporabniški račun na virtualni napravi, ki jo je nadziral kdo ve kdo. Tudi avtorstva preteklih rešitev za vrnitev Googlovih storitev na Huaweijeve telefone niso bila vselej jasna, tako da je bilo varnostnih pomislekov še več. Tega z rešitvijo microG ni več.

Nova rešitev microG, ki ji je Huawei z novo serijo telefonov Pura 70 na stežaj odprl vrata, ima znanega avtorja. Je odprtokodna in že mnogo let na voljo strokovnjakom, da preverijo njeno varnost. Izdelana je bila prav za uporabnike, ki tako zelo cenijo svojo zasebnost, da želijo omejiti odtekanje svojih podatkov celo Googlu, čigar aplikacije želijo uporabljati. Posledično to rešitev v svoje različice androida integrirajo zlasti razvijalci operacijskih sistemov, ki se hvalijo kot varni in zasebni. Če za dosedanje obvode ni bilo niti govora, da bi se prek njih vpisali v naš glavni Googlov uporabniški račun, s katerim imamo povezane druge ključne račune, tega pomisleka s storitvijo microG načeloma ni več. Konec koncev je med sponzorji projekta, ki ga vodi nemški programer Marvin Wißfeld, celo nemško ministrstvo za izobraževanje in raziskave. To nekaj pomeni.

Po dosedanjih izkušnjah je bilo z microG na novi Huaweijev telefon Pura 70 Pro možno nastaviti skoraj vse, kar Google ponuja. Izjema je Googlova Denarnica in morda še kakšna aplikacija. Govori se o PokemonGO, če je to za koga slučajno še pomembno. Z nekaj dodatnega angažmaja se da nastaviti celo Android Auto. Nemški portal HuaweiBlog, ki navkljub imenu ni povezan s Huaweijem, pa je pred kratkim odkril tudi način za brezžično povezavo telefonov Pura 70 z avtomobili prek Android Auta.

Kako nastaviti Googlove storitve?

Za običajne potrebe postopek nastavitve microG skoraj ne bi mogel biti lažji. Treba je zgolj odpreti Huaweijevo tržnico z aplikacijami AppGallery in v njej poiskati eno od Googlovih aplikacij. V našem primeru so bili to Zemljevidi. Ko smo želeli prenesti aplikacijo, nas je tržnica opozorila, da je za delovanje aplikacije treba naložiti še microG Service in microG Companion. S klikom na gumb »namesti« je bila glavnina dela že opravljena. Sledil je zgolj še vpis v Googlov uporabniški račun za Google Zemljevide in privolitev, da to storimo prek storitev microG.

Uradno naj bi bilo priporočljivo, če se naloženim storitvam microG dodeli vse zahtevane pravice. Mi smo za hec preizkusili bolj konservativen pristop in dovoljevali zgolj najnujnejše, da je stvar sploh želela delovati. Tudi Zemljevidom smo dovolili le sledenje v času uporabe aplikacije. Ob prvem zagonu je aplikacija nekoliko utripala pri vrhu, kjer se izpisujejo podatki o uri, signalu in napolnjenosti baterije. Očitno se je nekaj dogajalo. Ko smo Zemljevide ugasnili in jih ponovno zagnali, je stvar delovala brezhibno. Postopek smo večkrat ponovili. Tudi s povsem ponastavljenim telefonom. Vsakič se je utripanje ob prvem zagonu ponovilo, tako da gre očitno za normalen del postopka, vsaj pri bolj konservativnem pristopu glede dodeljevanja pravic. Po prvem zagonu aplikacije utripanja nismo več zaznali.

S konservativnim načinom smo uspeli nastaviti in uporabljati praktično vse, kar smo se zamislili. Poleg Zemljevidov še Drive, Gmail, Netflix in ostale standardne aplikacije. Prek Netflixa in alternativne spletne tržnice Aurora smo uspeli celo naložiti videoigro Football Manager 24, ki je del Netflixove igričarske ponudbe, sicer pa na voljo v Googlovi trgovini Play. Vse je delovalo brezhibno.

Za zahtevnejše storitve, kot je Android Avto, ki zahteva še nekaj dodatnih korakov, med drugim prenos aplikacij Google, Zemljevidi in Speech Recognition & Synthesis, vseeno priporočamo bolj sproščen odnos do pravic microG.