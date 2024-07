V Zagrebu je močan veter v ponedeljek popoldne lomil veje in podiral drevesa, zaradi česar so nastale težave v prometu, deli mesta pa so ostali brez elektrike.

Zvečer je v prestolnici v le nekaj minutah padla tudi ogromna količina dežja, dežurne službe pa so na območju Zagreba in zagrebške županije prejele okoli 200 klicev državljanov, ki so prosili za posredovanje.

Največ škode je neurje povzročilo na skrajnem vzhodu države, predvsem v Bošnjakih in Županji ob meji z Bosno in Hercegovino, kjer je toča v velikosti teniške žogice luknjala strehe in fasade hiš ter uničevala avtomobile in rastlinjake. Nekateri deli občine so ostali brez elektrike, škoda na kmetijskih pridelkih pa je ogromna, poročajo tamkajšnji mediji.

Proti jutru je neurje doseglo BiH. V kraju Trebinje blizu meje s Hrvaško je po poročanju sarajevskega portala Klix.ba povzročilo veliko gmotno škodo, dežurne službe pa so zaradi posledic močnega vetra prejele več deset prijav.

Hidrometeorološki zavod Federacije BiH je za danes zaradi nevarnosti nalivov in močnega vetra izdal oranžno in rumeno vremensko opozorilo za več krajev po državi, vključno s Sarajevom, Banjaluko, Mostarjem in Tuzlo.

Padavine so zgodaj zjutraj zajele tudi zahodni del Srbije, srbski državni hidrometeorološki zavod pa je za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za večji del države.