Več kot tri mesece po izginotju še ne dve leti stare Danke Ilić z dvorišča družinske počitniške hiške v Banjskem polju pri kraju Bor v Srbiji, tako laična kot strokovna javnost nestrpno pričakujeta zaslišanje novih treh prič v primeru, ki je – tako se vsaj zdi – že pred tedni obstal na mrtvi točki. Dve od prič naj bi bila domačina iz vasi, iz katere je deklica izginila, in po pisanju časnika Kurir nimata posebnih, za preiskavo pretresljivih informacij, kar pa ne velja za tretjo pričo. Pristojnim organom se je namreč javila oseba, ki naj bi v ključnem trenutku tekla mimo smetišča ravno v času, ko naj bi osumljena Srdjan Janković in Dejan Dragijević tam odvrgla Dankino truplo. Kaj točno je ta oseba videla in zakaj ni o tem policije obvestila že prej, bo najverjetneje jasno v petek. Vsi pa upajo, da bo priča imela za primer relevantne informacije, s katerimi se bodo dokopali do dokazov o krivdi 50-letnih osumljencev.

Preberite še: Tri mesece po izginotju male Danke skoraj več vprašanj kot odgovorov

Prvoosumljeni bi znova govoril s tožilstvom

Janković in Dragijević sta od začetka aprila v priporu zaradi suma umora male Danke. Po navedbah policije je Dragijević bolj ali manj takoj priznal, da sta jo s sodelavcem s komunalnega podjetja po nesreči povozila, jo vrgla v prtljažnik, ker sta mislila, da je mrtva. Ko se je med vožnjo zbudila, jo je sam zadavil z golimi rokami. Potem sta jo odvrgla na neki deponiji, a naj bi jo dan ali dva pozneje njegova brat in oče prestavila nekam drugam. Kam, on ne ve. Policija je aretirala tudi njiju. Brat Dalibor je policijo odpeljal na več lokacij, kjer naj bi bilo dekličino truplo, a ga niso našli. Po navedbah policije je dejanje tudi priznal, a potem že dan po aretaciji umrl v pridržanju na policijski postaji. Do smrti naj bi ga pretepli policisti, preiskava še poteka. Oče Radoslav pa je vztrajal, da nima pojma, o čem govorijo, da ne ve nič o primeru in da deklice ne pozna. Po dveh mesecih so ga morali izpustiti na prostost. Prvoosumljeni Dejan Dragijević je pred kratkim zaprosil za še en sestanek s tožilstvom. Po navedbah njegove zagovornice Vanje Živković bi rad dodatno razjasnil okoliščine in določena dejastva, ki so jih zapisali na prvem zaslišanju 5. aprila. Na tožilstvu se na prošnjo doslej niso odzvali. Mimogrede - sodni izvedenec medicinske stroke je odločil, da sta bila osumljena v času storitve domnevnega kaznivega dejanja prištevna oziroma, da ne trpita za kakimi duševnimi boleznimi.

Preberite še: Zakaj bi osumljenca priznala umor deklice, ne pa razkrila lokacije trupla?

Bo umaknil priznanje?

V srbskih medijih so izpostavili tri možne scenarije razpleta zaslišanja oziroma vzrokov zanj: po prvem bi Dragijević končno razkril lokacijo trupla Danke Ilić. Po drugem bi vso krivdo prevalil na sodelavca Jankovića. Po tretjem pa bi povsem obrnil ploščo, zanikal krivdo za umor ter s tem tudi svoj prvotni zagovor. Pred kratkim je s tožilstvom prvič spregovoril tudi Srdjan Janković, ki je krivdo zanikal in povedal, da deklice ni videl nikoli prej, prav tako ne tudi na dan njenega izginotja. Je pa povedal, da sta bila s sodelavcem službeno na Banjskem polju. Kakorkoli – Dragijević mi moral v vsakem primeru razložiti, zakaj je v prvem zagovoru lagal oziroma priznal umor. Možno je, v srbskih medijih ocenjujejo strokovnjaki, da bi se izgovoril na stres ali pa na izsiljeno priznanje. »Predvidevam, da bo zanikal prvotne navedbe, do česar ima po našem zakonu tudi pravico. A mora najprej razložiti, zakaj je prvič lagal. Če njegove navedbe ne bodo smiselne in če mu ne bodo verjeli, tako tožilstvo kot sodišče drugega zagovora ne bosta upoštevala,« je za srbski Kurir pojasnil Milinko Jovanović, odvetnik Dejanovega očeta Radoslava.

Preberite še: Dedek male Danke: Ko nas o njej povpraša njen bratec, se nam trga srce

Odziv Dankinega očeta

Na možnost ponovnega zaslišanja enega od osumljenih se je za portal Republika odzval Dankin oče Miloš Ilić: »Če bi bila nedolžna, bi tako rekla že takoj, ne pa šele po treh mesecih. Če imata v sebi kanček človečnosti, naj povesta, kaj vesta. Upam, da se bo kmalu vse razrešilo.« O preiskavi nima nikakršnih novih informacij, je še povedal za medij. Po nedavnem prvem zaslišanju Jankovića pa se je za Blic spraševal, zakaj je ta čakal kar dva meseca, da je zanikal krivdo. »Tega nisem pričakoval. Celo Srbijo je dvignil na noge, vsi so čakali, kaj bo razkril, on pa je povedal, da nima s tem nič. Mislim, da nekaj vseeno ve,« je takrat razložil.

Zaradi negativnih komentarjev na spletu je celotna družina izbrisala profile na družbenih omrežjih: »Ne moremo brati komentarjev, v katerih nas obtožujejo. Kdo pri zdravi pameti bi škodoval lastnemu otroku? Ko bo vse to mimo, vas bom povabil v svoj dom in povedal svojo zgodbo.« S solzami v očeh je še zaključil, da se z ženo trenutno osredotočata na sinčka in čakata, da se jim pridruži nov član družine. Žena je bila namreč že v času izginotja male Danke tretjič noseča.