Kljub nevihtam in muhastemu vremenu, ki je Ljubljano in večino države zajelo že dopoldne, se je na Pogačarjevem trgu zbrala velika množica nogometnih navdušencev, po ocenah policije se je tam zbralo okoli 1200 ljudi, ki so prenos tekme spremljali v živo in v bližnjih lokalih.

Kratke hlače in majice so tokrat zamenjale pelerine in dežniki, ki pa navijačev vidno niso motili. Pogumni so tako za slovenske nogometaše navijali kar pod milim nebom, velika množica ljudi pa je tekmo spremljala pod oboki Plečnikove tržnice. Vsekakor pa je dež verjetno odgnal marsikaterega gledalca, ki si je tekmo raje ogledal doma.

Ne glede na vremenske razmere, ki so nihale od lahnega pršenja do močnejšega deževja, so navijači vztrajali. Tudi organizatorji dogodka so se z vzpodbudnimi kriki trudili obdržati napeto vzdušje tekme. Temni oblaki, ki so se zgrinjali na nebu nad ekranom, nogometnih navdušencev niso zanimali, njihova pozornost je bila s slovensko nogometno ekipo.

Ob ubranjenih golih ploskanja ni manjkalo, pri vsakem napadu slovenske ekipe se je slišalo bolj glasno vzklikanje, prav tako pa se je ob vsakem rumenem kartonu v množici slišalo resno neodobravanje. »Dajmo navijači, naši fantje potrebujejo pomoč,« so se neprestano glasile spodbudne besede organizatorjev.

Obramba Jana Oblaka po strelu Cristiana Ronalda z 11 metrov v 103. minuti je v množici sprožila najglasnejši odziv, v tistem trenutku je v prvih vrstah poleg dežja škropilo tudi pivo. Ob napadu na gol Benjamina Šeška pet minut pred koncem podaljškov je med navijači ob zgrešenem golu završalo od razočaranja. Čutiti je bilo, da je edinstvena priložnost izgubljena, a se množica še ni vdala.

Napetost je proti koncu tekme zgolj naraščala, navijači so tudi po prvih golih portugalske ekipe med izvajanjem odločilnih enajstmetrovk še vedno upali. Napetosti je pričala tišina, ki je v tistih zadnjih minutah zavladala med množico. S tretjim golom portugalske ekipe je bilo sicer občutiti razočaranje, a je množica slovensko ekipo z igrišča pospremila z bučnim aplavzom.

Po končani tekmi se je nekaj navijačev še zadrževalo na ljubljanskih ulicah, a jih je večina takoj zapustila prizorišče in se verjetno namenila domov.